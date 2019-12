Canción del rapero Drake estaría dedicada a The Weeknd [FOTOS Y VIDEO]

La canción “War” del rapero Drake fue liberada para el acceso del público la noche del lunes 23 del presente mes. Esta canción estaría dedicada al cantante conocido como The Weeknd, con quien habría sostenido diferencias desde hace varios meses.

La productora Complex ha señalado que el tema no solo hace referencia a The Weeknd, sino que también habla de otros personajes del mundo de la música. En una parte, Drake menciona que no se lleva bien con la gente que habla a sus espaldas; después, menciona aun personaje que suena como si cantara en Thriller. Esta es una alusión bastante sugerente para un seguidor de Michael Jackson como lo es The Weeknd

Entre ambos cantantes hubo anteriormente diferencias, pues a comienzos de este año el cantante etíope publicó una canción titulada ‘Lost in the Fire’, en la que -se presume- haría referencia al hijo secreto de Drake.

Sin embargo, todo parece indicar que estas diferencias se han terminado, pues, según ha mencionado el portal Genius. Cabe resaltar que ambos cantantes han trabajado juntos en oportunidades anteriores, como en el disco del 2015 llamado ‘Take Care’. Además, se presentaron en dos ocasiones juntos en el año 2017.

PUEDES VER: Aczino impresionó con Freestyle Session producida por Bizarrap

El video de la canción 'War’ muestra a un Drake sumamente abrigado, pues se encuentra en lo que parece un bar ubicado en un lugar donde cae la nieve. Se puede observar al cantante en escenas con una moto para esquiar, divirtiéndose con un grupo de amigos y, desde luego, rapeando. Aquí te mostramos el clip.