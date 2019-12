Selena Gómez sobre separación con Justin Bieber: “El primer año fue un asco”

Selena Gomez es una de las artistas con mayor populariad a nivel mundial y es que además de su incursión en la actuación como ‘chica Disney’, su carrera musical le ha valido millones de asiduos seguidores. Además, la vida personal de la artista siempre se mantuvo en el ojo de la tormenta debido a la polémica relación que mantuvo con el canadiense Justin Bieber.

La intérprete de “The Heart wants what it wants”, confesó recientemente que fue duro alejarse de quien fue su pareja durante tantos años justo en momentos en que enfrentaba un trasplante de riñón debido al lupus que padecía, además de la depresión y ansiedad que sufría.

PUEDES VER: Selena Gomez revela vergonzoso episodio tras asistir a show de Ed Sheeran

“Fue un asco durante el primer año, pensé: ‘Solo quiero abrazarme, solo quiero ver algo y olvidar’. Pero ahora se siente bien. Ahora se siente increíble”, confesó Selena Gomez, quien tuvo que ser internada en un centro psiquiátrico en 2018 por una crisis emocional tras arrancarse las vías intravenosas que le habían colocado por una baja de glóbulos blancos.

Selena Gomez confiesa toda la verdad sobre su soltería

Actualmente, Selena Gomez se encuentra recuperada y contenta por haber superado su relación tóxica con el cantante canadiense, además de su regreso a la música tras dos años de ausencia, con sus temas “Lose you to love me” y “Look at her now”.

Selena Gomez confiesa toda la verdad sobre su soltería

La artista de 27 años lleva soltera un par de años, tiempo que le ha permitido madurar y ser más consciente acerca de lo que espera de su próxima relación sentimental. “Quiero que sea real y no quiero que sea codependiente o desordenado o con falta de comunicación. Creo que sabes que cuando envejeces, encuentras personas que realmente son adecuadas para ti”.