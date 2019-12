Ed Sheeran anuncia descanso de la música para “vivir un poco más”

El cantante Ed Sheeran utilizó su cuenta de Instagram para anunciar un descanso musical tras el lanzamiento de “Put It All On Me”. A través de un comunicado oficial, el artista de 28 años explicó los motivos que lo llevaron a tomar esta decisión.

“Hola a todos. Voy a ir a otro descanso de nuevo. La era de ‘Divide’ (su último disco) y la gira cambiaron mi vida de muchas maneras, pero ahora ha terminado, es hora de salir y ver un poco más del mundo”, expresó Ed Sheeran al inicio de su comunicado.

PUEDES VER Selena Gomez revela vergonzoso episodio tras asistir a show de Ed Sheeran

El cantante británico también anticipó a sus admiradores que se alejará de las redes sociales hasta nuevo aviso.

“He estado sin parar desde el 2017, así que voy a tomar un respiro para viajar, escribir y leer. Estaré fuera de todas las redes sociales hasta que sea hora de volver”, agregó Ed Sheeran.

Ed Sheeran anuncia descanso de la música. Foto: Instagram.

Así mismo, el artista de 28 años se dirigió a sus seres queridos y prometió visitarlos tras una recargada agenda en su carrera musical. “A toda mi familia y amigos, nos vemos pronto. A mis admiradores, gracias por ser increíbles, prometo volver con algo de música nueva cuando sea el momento adecuado", finalizó.

Sobre la exitosa carrera de Ed Sheeran

Edward Christopher Sheeran, más conocido como Ed Sheeran, es un cantante, compositor, guitarrista y actor británico.​ A corta edad, comenzó a cantar en la iglesia a la que asistía y también aprendió a tocar la guitarra.

Ed Sheeran tiene 28 años de edad y está casado con Cherry Seaborn. Foto: Instagram.

A los 16 años abandonó la escuela secundaria y se trasladó a Londres para perseguir una carrera artística. Después de publicar un EP de forma independiente a principios de 2011, captó la atención de Elton John quien lo puso en contacto con el sello Asylum Records y firmó un acuerdo de grabación. En septiembre de ese mismo año lanzó su álbum debut +, que tuvo un éxito comercial y en la lista musical de discos de Reino Unido.