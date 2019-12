Alexandra Hörler: “Tengo una conversación pendiente con Gonzalo Núñez”

La periodista Alexandra Hörler se pronunció por primera vez sobre el polémico enfrentamiento que tuvo con su compañero Gonzalo Núñez durante su programa en Radio Exitosa.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la comunicadora compartió un video en el que habló detalladamente sobre el incidente con el presentador.

Al inicio de su mensaje, Alexandra Hörler agradeció a las personas que le dieron su respaldo tras encarar a Gonzalo Núñez por haberle hecho una broma machista frente a cámaras y llamó a la sociedad a luchar contra el machismo.

Alexandra Hörler

“Quiero agradecerles a todos sus muestras de apoyo y solidaridad. Tanto hombres y mujeres rechazaron este tipo de comportamientos y actitudes, que tenemos que erradicarlas totalmente de nuestra sociedad para vivir en una sociedad sana, y no una sociedad enferma. Porque el machismo es una enfermedad y es una enfermedad que nos mata a nosotras”, expresó.

Además, explicó que su colega le pidió disculpas en una reunión privada donde ella le aclaró cuál era su posición ante la broma que le hizo.

“Acepté esas disculpas y de hecho fui a trabajar porque es mi trabajo, porque es mi responsabilidad, no solo en mi vida, es mi responsabilidad con mi pública porque los que trabajamos en radio y televisión nos debemos al público”, señaló en el video de Instagram.

Alexandra Hörler también precisó que Radio Exitosa le comunicó que se realizaría una reunión privada con ella y Gonzalo Núñez.

“Se acercaron a mí el viernes y se acercaron para decirme que íbamos a tener una conversación. Yo no he renunciado, nadie me ha despedido, tengo una conversación pendiente con Gonzalo también por algunos temas que quizás les cuente después, pero quería dejar en claro”, manifestó la periodista deportiva.