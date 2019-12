Cathy Sáenz anuncia demanda contra Rodrigo González: ”Él es mi agresor”

Cathy Sáenz explotó en “Mujeres al Mando” tras la lluvia de ataques que ha recibido por quedarse con el bouquet de Ana Siucho en la boda de Edison Flores. Ella culpa a Rodrigo González de incitar a los usuarios a la violencia contra su persona.

Denunció acoso cibernético, insultos y maltrato psicológico a través de las redes sociales, por lo que rompió en llanto en pleno programa en vivo.

Fuera de cámaras, Cathy Sáenz anunció que tomará medidas legales contra el expresentador de “Válgame Dios” porque no habría cumplido con las reglas de conducta que se dictó cuando ella ganó el juicio por difamación en 2018.

Cathy Sáenz denunciará a Rodrigo González. Foto: Composición

"Ya hice un juicio, yo ya le gané y habían reglas de conducta que no se están cumpliendo. Yo me he quedado mucho tiempo callada, no es posible que se esté normalizando esta situación, estamos hablando de misoginia... Creo que llegó el momento de denunciarlo", expresó.

Ante las sucesivas publicaciones de Rodrigo González en Instagram contra ella, respondió: “Estos son pequeños rasgos de machismo, es un maltrato y un acoso sistemático, él está incitando el odio” Además, recalcó que el acoso y el bullying está penado por la ley.

Temió por su vida. Cathy Sáenz reveló que le llegan amenazas en mensajes a su WhatsApp y a través de sus otras cuentas en las redes sociales.

Colocó de ejemplo los casos de Sheyla Rojas, Susana Umbert, Johanna San Miguel y Korina Rivadeneira, quienes también son criticadas por Rodrigo González en Instagram.

“Él es mi agresor y no sólo mío sino de todas las mujeres que estoy mencionando. Esto tiene que parar”, señaló la exproductora de “Esto es guerra”

PUEDES VER Cathy Sáenz rompe en llanto al denunciar ciberbullying y amenazas de muerte

¿Por qué Rodrigo González ‘odiaría’ a Cathy Sáenz ?

Cathy Sáenz asegura que no sabe los motivos de los ataques del exconductor de televisión, incluso, considera que su ingreso a Latina no es la causa principal del problema.

“No tengo idea de qué pasó. Yo no lo conozco, no sé cómo es su cara, señores ¿De dónde nace tanto odio?”, finalizó la conductora de televisión.