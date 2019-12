Selena Gomez confiesa por qué pasará Navidad en medio del caos y desorden

Selena Gomez aseguró que celebrará la Navidad de este año, en medio de un gran desorden y caos. La ex de Justin Bieber explicó durante una entrevista radial, que su familia es numerosa y realizarán varias actividades en el esperado día.

Por otro lado, su pequeña hermana Gracie ya tiene 6 años y se encuentra muy emocionada con los preparativos de la celebración.

PUEDES VER: Selena Gomez revela vergonzoso episodio tras asistir a show de Ed Sheeran

“Un día de Navidad en mi casa no es muy… limpio. Ocurren muchas cosas, hay mucho caos. Mi hermanita ya tiene seis años y está obsesionada con decorar el árbol. Hicimos una casa de jengibre, vestimos a su perro con ropa pequeña, ¡y ella está muy emocionada! Así que es un poco de locura en todo”, contó la intérprete de “The Heart wants what it wants”.

Selena Gomez confiesa cómo celebra las fiestas navideñas

Como es tradicional en muchos hogares en la época navideña, los miembros de la familia suelen preparar la cena juntos. El círculo más íntimo de la cantante no será la excepción y según contó la intérprete, disfruta mucho preparando divertidos y deliciosos bocadillos para los suyos.

Selena Gomez confiesa cómo celebra las fiestas navideñas

Cabe señalar que Selena Gomez retomó su carrera musical tras varios meses de pausa. La cantante de 27 años reapareció en los premios American Music Awards 2019 con sus más recientes temas “Look at Her Now” y “Lose You to Love Me”, canciones que hablan sobre la difícil relación sentimental que mantuvo la artista con el canadiense Justin Bieber.