Verónica Castro envía fuerte indirecta a Yolanda Andrade

Verónica Castro no ha tenido un bueno año en el plano personal, que finalmente terminó afectado sus proyectos labores. La cantante y actriz mexicana se vio involucrada en un tremendo escándalo que remeció la farándula de su país por su supuesto amorío con Yolanda Andrade.

Recordemos que hace unos meses, la conductora aseguró en un programa de televisión que se casó hace más de 20 años con la mamá de Christian Castro en Ámsterdam.

Verónica Castro niega haber sido pareja de Yolanda Andrade.

"Yo no soy ninguna mentirosa. Y obviamente claro que hay fotos, y claro que hay video. pero no vale la pena, yo no me quiero pelear con Verónica. Vivimos muchos momentos muy importantes, sería una pena que yo me pusiera a dar explicación y contar momentos porque le va a ir peor a ella”, comentó Yolanda Andrade durante una entrevista con el programa Primer Impacto de la cadena Univisión.

Tras semanas intensas para Verónica Castro, se animó a pronunciarse. La experimentada actriz negó todo lo dicho por la mujer alguna vez fue su amiga.

La prensa mexicana asegura que Verónica Castro sí se casó con Yolanda Andrade.

Tras esto, la también cantante optó por guardar silencio y alejarse de la actuación, pues, según dicen, las “mentiras” de Yolanda la afectaron mucho.

Sin embargo, Verónica Castro volvió a redes, específicamente a Instagram, donde empezó a enviar peculiares mensajes y que muchos de sus seguidores afirmaron son indirectas para Andrade.

Verónica Castro envía indirecta a Yolanda Andrade.

“Bloquear en redes no es siempre un acto de inmadurez. Hay principios en esta vida que no se negocian”, dice el escrito que ha publicado en la famosa red social.

Los fans de la artista no duraron en respaldarla: “Es tan cierto”, “Todos merecemos respeto”, “Usted es una señora”.

No obstante, también aparecieron usuarios que no estuvieron de acuerdo con los mensajes de la celebridad mexicana.

“Ya deberías de bajarle a las indirectas, creo que esa persona no se merece que le dediques tantas imágenes todos los días en tu cuenta, eres muy repetitiva”, respondió uno de sus seguidores en Instagram.

¿Cuántos años tiene Verónica Castro?

Verónica Castro tiene 67 años.

La experimentada actriz y cantante mexicana Verónica Castro nació el 19 de octubre de 1952. Actualmente tiene 67 años de edad.