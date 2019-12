Mario Hart sobre Korina con Gino Pesaressi: “Yo confío en mi esposa, puede ser amiga de quien quiera”

Mario Hart habló sobre el encuentro de su esposa Korina Rivadeneira con su expareja Gino Pesaressi durante un viaje a Arequipa.

Las polémicas imágenes fueron difundidas por el exconductor de televisión Rodrigo González en Instagram y levantaron las sospechas de una presunta infidelidad.

PUEDES VER Korina Rivadeneira publica foto usando prenda de Gino Pesaressi, según Rodrigo González

La modelo venezolana posó para la cámara con una gorra que pertenecería a Gino Pesaressi, luego la imagen fue borrada de su cuenta de Instagram. Al poco tiempo, se filtró otra captura de los exnovios juntos llegando a la Ciudad Blanca.

Gino Pesaressi fue captado junto a Korina Rivadeneira.

"Ella se fue a un evento, se fue a trabajar, y Gino también estaba en el evento, eso fue todo. Ella sí se pone la gorra de él, pero ¿creen que es infidelidad ponerse una gorra? Y si ella borra la foto que se tomó con esta gorra es porque no le gustó cómo se veía en la foto. A mí no me molesta nada de esto", expresó el exintegrante de "Esto es guerra"

La defiende. Mario Hart aseguró que confía en su pareja Korina Rivadeneira sino no se hubiera casado con ella. “Yo confío en mi esposa, mi esposa puede ser amiga de quien quiera... No podría estar casado con una persona en la que no confío”, declaró en medio de la polémica.

PUEDES VER Gino Pesaressi arremete contra Rodrigo González por vincularlo con Korina Rivadeneira [VIDEO]

El piloto de autos revela que está tranquilo, pese a las especulaciones de la supuesta infidelidad. "Yo no vivo pensando con quién estará Korina o si me estará engañando", mencionó.

Korina Rivadeneira y Mario Hart.

Esa vez, Korina Rivadeneira no estuvo acompañada del seguridad de ambos, por lo que Mario Hart explicó que él estaba al tanto de ella.

Sobre Gino Pesaressi, quien mantuvo un relación amorosa con la modelo venezolana, Hart afirmó que no le molesta que ahora sea amigo de Korina.

PUEDES VER Novio de Alejandra Baigorria es grabado tocando el derrier de una joven en discoteca [VIDEO]

Pero sí lanzó un duro comentario contra el exconductor de televisión Rodrigo González. “Todo nace de una persona en específico, imagino que esta persona estará aburrido ahora que está sin trabajo”, arremetió el exchico reality.

Rodrigo González didunde imagen del encuentro de Korina y Gino Pesaressi. Captura: Instagram

Por otro lado, se mostró seguro de levantar la copa en la final de “El dúo perfecto”. “Tenemos muchas posibilidades”, dijo en referencia a su compañera Michelle Soifer.