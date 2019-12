Aislinn Derbez presume esbelta figura en topless

Aislinn Derbez ha dejado con la boca abierta a sus más de 8 millones de seguidores en Instagram. La actriz mexicana, quien hace poco dejó de dar de lactar a su hija Kailani, no tuvo reparo alguno al mostrarse con pocas prendas.

La engreída del reconocido intérprete Eugenio Derbez posó en topless para anunciar que, tras convertirse en madre, recién se siente cómoda con su cuerpo, pues gracias a los ejercicios y cambios de hábitos en su vida cotidiana la ayudaron a conseguir la figura que añoraba.

“Creo que hace 3 años no me había vuelto a sentir tan cómoda con mi cuerpo. Había hecho muy poco ejercicio en los últimos 3 años pues me enfoqué más en mi proceso de maternidad y los ajustes hormonales tan extremos que viví (que muchos le llaman depresión postparto, pero etiquetarlo así no sirve de mucho ya que es algo tan natural que a la mayoría nos sucede simplemente a algunas más intensamente que a otras y urge que se normalice)”, fue el mensaje que acompañó la foto donde aparece usando solo un short jean.

Asimismo, Aislinn Derbez admitió que no fue nada sencillo volver a hacer ejercicios, pero se concentró en lograr un mejor físico.

“He decidido regresar a mí, y el primer y más difícil paso (para mí) es el ejercicio, para mí la motivación de ‘tener buen cuerpo’ nunca ha sido suficiente para dejar la hueva a un lado”, señaló en Instagram.

“Necesitaba una motivación más profunda. En estos días de viaje he hecho yoga, baile, correr, caminar, nadar, creo que hay demasiadas opciones increíbles para moverte (no sólo el gym) y la verdad es que el cuerpo agradece demasiado el movimiento. Y una vez que empiezas ya no lo quieres dejar”, agregó.

Aislinn Derbez ya había posado en topless

Cabe mencionar que Aislinn Derbez no es nueva quitándose las prendas de la parte superior. En un uno de los capítulos de “La casa de las flores”, de la segunda temporada, la actriz se mostró en topless.