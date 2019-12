Conoce la historia de ‘Palm Olive’, fundadora de la primera banda punk femenina

Si bien la industria de la música es un espacio tomado mayoritariamente por hombres, el mundo del rock y el punk tiene sin duda entre sus mayores estrellas, a representantes del género masculino.

Por ello, destaca el historia de la música la figura de la española Paloma Romero o Palm Olive, su nombre artístico, quien fundó 'The Slits’ la primera banda de punk femenina. Si quieres saber un poco más de ella, no dejes de leer la siguiente nota.

Paloma Romero, nacida en Melilla, España en 1954, tiene canas, es madre, abuela y da clases de español en la secundaria Cape Cod en Masachussetts, Estados Unidos.

Es probable que la mayoría de sus estudiantes no tengan idea que su profesora fue alguna vez pretendida por Sid Vicious y expareja de Joe Strummer, líder de ‘The Clash’, sino que, más importante, es la fundadora de la ‘The Slits’, la primera banda punk femenina del mundo que desafió al machismo de la época.

Paloma Romero vive hoy en Estados Unidos, donde se dedica a la docencia. Créditos: M'Sur.

Palm Olive es su nombre artístico; quien la bautizó fue Paul Simonon, baterista de ‘The Clash’, quien no podía pronunciar el nombre de Romero y eligió el seudónimo tras realizar un juego vocal.

A los 17 años abandonó Málaga, donde se crió en plena dictadura franquista y viajó a Londres, donde vivió en un albergue ubicado en Picadilly Circus y sin hablar inglés. ''[...] yo no podía entender aquel país en el que estaba prohibido leer cosas y escuchar cosas. Yo veía que el destino que me esperaba era casarme y tener hijos y aguantar a mi marido me hiciese lo que me hiciese. Sentía que necesitaba irme.'', dijo en una entrevista.

Palm Olive tocando la batería en Londres. Créditos: El País.

Tras varios años de idas y vueltas entre Inglaterra y España, Paloma Romero volvió a instalarse en Londres. En esta etapa conoció a Joe Strummer, vocalista de ‘The Clash'. En ese momento, ella cuestionaba la escena musical y la consideraba vacía y ‘’falsamente libertaria'’.

Por ello, decidió alejarse de ese ambiente e hizo de mimo en un circo callejero. Un amigo belga le enseñó a tocar un tambor con baquetas. Al mismo tiempo, el movimiento punk cobraba cada vez más popularidad. Paloma se obsesionaba cada vez más con la idea de formar una banda.

Palm Olive (batería) y Ari Up (voz), con quien Paloma Romero formó 'The Slit's. Créditos: El País.

Suprimir intento fue con ‘Flowers of Romance', donde Sid Vicious era su compañero y solía acosarla. ''Me decía que odiaba a los negros solo para provocarme. Yo sentía que eso no era punk, que no tenía ningún sentido, que era todo lo contrario a la libertad que preconizábamos''.

Más tarde, en un concierto de Patti Smith, conoció a Ari Up, con quien formó ‘The Slits’, salvajes, trasgresoras y anticapitalistas. “Los hombres no podían ni imaginarse lo que significaba tener una voz como una mujer en aquel ambiente. [...] Los chicos peleaban por algo, pero nosotras peleábamos por algo más [...], dice Paloma Romero.