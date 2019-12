Selena Gomez lanza nuevo álbum: “Es la música más honesta que he hecho”

Selena Gomez regresó con más fuerza a la escena musical tras su presentación en los premios ‘American Music Awards 2019’, donde interpretó sus más recientes temas “Lose You To Love Me” y “Look At Her Now”. Ahora, la ex de Justin Bieber continúa firme en su carrera y acaba de anunciar su nuevo álbum “Rare”, que será lanzado en enero del próximo año.

La intérprete de 27 años utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir el diseño de su más reciente proyecto musical. "No puedo creer que revele el arte y el título de mi nuevo álbum RARE, que saldrá el 10 de enero", publicó la cantante en a red social.

Además, Selena Gomez se sinceró con sus miles de seguidores y apuntó un revelador comentario acerca del lanzamiento. “Es la música más honesta que he hecho y no puedo esperar a que escuches mi corazón. Puedes reservar RARE ahora”, agregó.

Selena Gomez emociona a fans con adelanto de nuevo álbum

El anuncio de Selena Gomez casusó intriga entre sus fanáticos, quienes ya se encuentran tejiendo rumores acerca de la letra de sus próximas canciones. Como se recuerda, los dos últimos temas de la cantautora rememoran su pasado romance con el canadiense Justin Bieber.

“Lose You To Love Me” es el tema que Selena Gomez tuvo guardado durante mucho tiempo, según sus propias declaraciones, estaba esperando el momento en que se sienta emocionalmente estable para poder sacarlo a la luz. Actualmente, ya se encuentra recuperada de la depresión que sufrió durante muchos años, además de su ruptura con Justin Bieber y luego con The Weeknd.

Los cibernautas no tardaron en reaccionar a la publicación de la cantante norteamericana y dejaron algunos mensajes para su artista preferida. “Estoy escuchando cada canción en repetición todos los días”, “Tan orgulloso de ti y de todo el trabajo que ponías en ese álbum”, “Se puede decir que este es el mejor regalo de Navidad”, “Dios sabía lo que estaba haciendo cuando te hizo a la perfección”, “Estoy muy emocionada por ti”, fueron algunos de los comentarios.