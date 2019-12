Lucía de la Cruz confiesa que Jefferson Farfán le pedía propinas

Lucía de la Cruz se dirigió a Jefferson Farfán durante su participación en “El valor de la verdad”. La cantante criolla sorprendió con sus revelaciones sobre su cercanía con el futbolista peruano.

Según Lucía de la Cruz, ella conoce al popular ‘Jefri’ desde que era tan solo un niño, cuando aún no gozaba de los lujos que posee ahora y no destacaba como uno de los mejores de la selección peruana.

“¿Le ‘chorreabas’ un sencillo a la Foquita Farfán?”, fue la pregunta que le hizo Beto Ortiz a la cantante criolla. A lo que ella, aprovechó para lanzar un fuerte mensaje al futbolista.

Lucía de la Cruz confiesa detalles de su intimidad en el 'sillón rojo'

Fiel a su estilo, utilizó el sarcasmo para contar que Jefferson Farfán le pedía propinas para apostar con sus amigos. Además, le reclamó por qué no la invitó a su fiesta de cumpleaños y prefirió invitar a otra cantante criolla.

Lucía de la Cruz en "El valor de la verdad"

“Tía Lucía, me decía... (Le daba) un sol, un sol cincuenta, con todos sus mocos verdes (venía)... Estoy molesta contigo Foca, contrataste a Eva Ayllón y a mí no me invitaste (a tu cumpleaños)", se le escucha decir en el avance del programa de Latina.

Lucía de la Cruz y el ‘Nene’ cubillas

La intérprete de ‘Yo perdí el corazón’ reveló que mantuvo intimidad con el exfutbolista ‘Nene’ cubillas, ídolo máximo​ del Club Alianza Lima.

“Él iba a verme en un auto negro. Hicimos el amor en Huarmey”, confesó la cantante en el set de Latina.

Por otro lado, Lucía de la Cruz habló de su historial amoroso y sorprendió al confirmar que ha tenido 99 novios a lo largo de toda su vida. "Soltera, pero no desatendida”, fue la peculiar frase que lanzó la criolla.