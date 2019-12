Eva Ayllón visitó las famosas escaleras de la película “Joker” en Nueva York

La cantante peruana Eva Ayllón conoció las escaleras que aparecen en la película “Joker”, las cuales se han vuelto un atractivo turístico de Nueva York, y publicó las fotografía de su visita en su cuenta de Instagram.

La ganadora del Grammy Latino se mostró emocionada e incluso se animó a hacer boomerangs de ese momento.

Eva Ayllón en Nueva York.

“Conociendo la escalera del Joker. Que tengan un lindo día”, escribió Eva Ayllón en sus redes sociales. La publicación ha recibido cientos de comentarios de sus miles de fanáticos.

La intérprete de “Mal Paso” tiene una trayectoria artística muy conocida, la cual le ha permitido presentarse en distintos escenarios del mundo. Recientemente fue galardonado en los Latin Grammy 2019.

“Este año recibí mi décima nominación y nunca gané, pero este premio es como si hubiera ganado 49 Grammys. He logrado que las canciones folclóricas, valses, música negra, etc., se escuchen en taxis, colectivos y donde se pueda escuchar música, y en esos lugares siempre he estado yo presente con mi voz. Eso me llena de orgullo, pero este Grammy lo ha ganado el Perú, es un reconocimiento a la música de nuestro país”, contó la cantante en diálogo con La República.

Eva Ayllón: premian trayectoria de cantante en los Latin Grammy 2019

La cantante nacional Eva Ayllón recibió este miércoles 13 de noviembre el premio a la ‘Excelencia Musical 2019’ por parte de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

La artista peruana fue reconocida por haber realizado contribuciones creativas de excepcional importancia artística en el campo de la grabación durante su carrera, un día antes de la gala central de los Grammy Latino, programado para este jueves 14 de noviembre.

El galardón a Eva Ayllón fue el primero que se entregó en el evento que se otorga a intérpretes que durante su carrera han hecho importantes aportes de valor artístico a la música latina.