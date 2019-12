Andrea Legarreta sorprende con fuerte mensaje en Instagram a misteriosa mujer

Andrea Legarreta causó alboroto en Instagram, al publicar un contundente mensaje para cualquier mujer que se atreva a ser la manzana de la discordia entre ella y su esposo Erik Rubín, con quien acaba de cumplir 19 años de pareja.

“Querida zorra: Él ya tiene mi cariño, se agradece tu prostituismo caritativo pero no requiere tus servicios, gracias”, fue el mensaje que compartió la recordada “maestra Lupita” en sus historias de Instagram. Por si fuera poco, al pie de la publicación, la figura televisiva agregó carcajadas y apuntó que amó la imagen.

PUEDES VER: Andrea Legarreta sufre fuerte caída tras empujón de compañero

El post de Andrea Legarreta ya ha generado más de una teoría entre sus fieles fanáticos, quienes ahora se están preguntando ¿A quién está dirigido el fuerte mensaje en Instagram?, pues rara vez se ha visto a la actriz envuelta en escándalos, aparte de los enfrentamientos que tuvo con Alfredo Adame.

Foto captura: Instagram Andrea Legarreta

Los rumores iniciados a partir del mensaje hacen suponer a los fans, la existencia de una tercera mujer, sin embargo, nadie tiene la certeza de que Erik Rubín tenga alguna relación extramatrimonial con alguien más.

Andrea Legarreta y su esposo Erik Rubín

Además, Erik Rubín ha demostrado en más de una oportunidad lo enamorado que está de su esposa, como lo hizo en la última celebración de su aniversario. “Hoy después de 19 años no veo mi vida sin ti. ¿Quién lo hubiera imaginado? Somos los rompe quinielas. Y no somos la pareja perfecta, pero día a día luchamos por mantenernos juntos, porque nos complementamos, porque nos amamos. Un amor que ha madurado y no solo ha aprendido a amar lo bueno, sino también lo malo. Qué hermoso ha sido crecer a tu lado. ¡Feliz aniversario! Te amo”, escribió el actor y cantante mexicano en su perfil de Instagram.