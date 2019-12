Tilsa Lozano sobre Jackson y Olinda: “Han manchado mi honra”

Tilsa Lozano rompió su silencio y habló sobre Olinda Castañeda y Jackson Mora. La exvengadora se presentó en “El show después del show”, no pudo contener sus sentimientos y dijo que ambos personajes le han causado gran daño.

La exconductora de televisión se conmovió al revelar que todos los rumores sobre su supuesto amorío con Jackson Mora y las declaraciones de Olinda Castañeda “la han dañado y manchado su reputación”.

“Yo quería que pase la tormenta para hablar... creo que esto ya excedió sobretodo porque soy madre”, empezó diciendo Tilsa Lozano.

Tilsa Lozano

“Desde que fui madre traté de alejarme de los escándalos, por eso para mí es muy doloroso que durante tres semanas se haya manchado mi honra, mi nombre y difamándome ”, agregó la figura vinculada con Jackson Mora.

Para Tilsa Lozano existen dos culpables para que su situación amorosa se haya convertido en titulares por tres semanas.

“Yo no sé si esta situación fue generada apropósito o fue para ensañarse contigo adrede porque si una persona dice que odia a Tilsa Lozano y después de tres semanas lucra con mi honor de madre ahora cambia de versión”, indicó la némesis pública de Olinda Castañeda.

Tilsa no retira demanda contra Olinda

La madre de dos niños reafirmó que la demanda contra la modelo continuará su proceso legal, pese a que Castañeda busque algún tipo de conciliación. “La demanda ya está, el daño ya está hecho”, indicó.

Finalmente, Tilsa Lozano confirmó que nunca tuvo ninguna relación con Jackson Mora. “Solo fuimos amigos y no quiero que me mencionen más. Ya no me involucren en sus cosas”, acotó sobre las posibles reacciones que puedan tener Olinda Castañeda y el luchador.