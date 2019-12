Gisela Valcárcel es troleada en plena trasmisión en vivo [VIDEO]

Gisela Valcárcel es una de las conductoras de la televisión peruana más polémicas, debido a sus desatinados comentarios en su programa “El dúo perfecto” y en otras emisiones de su producción, por lo que cada accionar de la colaboradora de América TV es criticada por muchos.

El uso constante de redes sociales ha hecho que varias figuras de Chollywood tengan constante interacciones con sus seguidores, entre los cuales también se suman algunos ‘haters’, que están atentos a cada publicación, video o trasmisión en vivo de los artistas.

En una reciente trasmisión en vivo de Instagram, Gisela Valcárcel fue troleada por un usuario de redes sociales. Cuando la popular ‘Señito’ se disponía a enviar a saludos a los que se encontraban conectados en ese instante, leyó uno de los textos sin percatarse el fondo del mensaje.

“Un saludito para Élber Galarga. ¿No?¿A ese no? Lo retiro. No sé por qué, pero me ha dicho ese no, está bien”, se le escucha a la conductora de “El dúo perfecto”, luego de haberse percatado que esa composición de las dos palabras significa- de alguna forma- una grosería.

Este hecho no pasó por alto y usuarios de Instagram comentaron sobre la anécdota que vivió Gisela Valcárcel. Además de los cibernautas, Rodrigo González- quien se encuentra fuera de la televisión- aprovechó la oportunidad para mofarse de la popular ‘Señito’. “¿Un saludito para quién?”, escribió ‘Peluchín’ en sus historias de Instagram.

Gisela Valcárcel en Instagram

Gisela Valcárcel, así como otros conductores de TV, suelen compartir sus actividades cotidianas en fotos, videos e historias en la red social más usada por las celebridades.

En dicha plataforma digital, las figuras del entretenimiento suelen involucrar secretos de cocina, tips de belleza y brindan algunos consejos sobre las actividades que realizan junto a su familia.