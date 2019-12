Mónica Cabrejo arremete contra Alianza Lima: “De nuevo les ganaría Binacional”

Alianza Lima (1) perdió en el partido de ida contra el Binacional (4 goles) y ahora el equipo victoriano ha solicitado la nulidad del encuentro aparentemente por una presunta falta.

Este último recurso ha provocado la reacción de Mónica Cabrejos, quien viene siendo duramente criticada por los hinchas blanquiazules por sus comentarios.

“¿Qué pasó con mi equipo? ¿Tú sabes que soy la patrona? ¿Qué ha pasado?”, empezó consultado la conductora de un programa en Radio Capital a su compañero.

Mónica Cabrejos vs Alianza Lima

“Obvio que es pica pica. ¿Eso quiere decir que de nuevo van a jugar en Juliaca?”, continuó la conductora de “Válgame” al desconocer sobre el tema.

El colega de Mónica Cabrejos explicó a la locutora de radio que Alianza Lima está pidiendo que se anule el partido del domingo pasado debido a que el arbitro que participó en el encuentro ya había asumido el puesto en la competición entre los blanquiazules y Sporting Cristal.

Ante esta explicación y dando a entender que Alianza Lima podría volver a jugar el partido contra el Binacional, la presentadora de “Válgame” tuvo un duro mensaje para su equipo favorito.

“De nuevo les van a ganar... Será mi equipo, pero Juliaca es Juliaca, o sea Puno es Puno por más hagas lo que hagas, le tiene que ganar”, indicó.

Asimismo, la comunicadora contó su experiencia cuando trabajó en Puno, como una especie de explicación del por qué los jugadores de Alianza Lima habrían tenido un “bajo desempeño” ante el Binacional.

“Los deportistas tienen saludables los pulmones, de alguna manera están más preparados, porque cuando yo he ido a trabajar a Puno, animando, paradita ahí no más, porque no puedes bailar... Imagínate 90 minutos, ya es un abuso”, agregó Mónica Cabrejos.