Miss Perú Kelin Rivera tras quedar en Top 10 del Miss Universo 2019: “Me llenó de orgullo”

La Miss Perú kelin Rivera emocionó a millones de peruanos al quedar en el Top 10 de las finalistas del Miss Universo 2019, la cual se realizó el pasado domingo 8 de diciembre en Atlanta (Estados Unidos). Tras haber obtenido este reconocimiento, la peruana envió un conmovedor mensaje por medio de Instagram.

Kelin Rivera manifestó su agradecimiento luego de haber conseguido colocarse en el grupo de las 10 mejores candidatas del certamen de belleza internacional, junto a Miss Estados Unidos (Cheslie Kryst), Miss Colombia (Gabriela Tafur), Miss Puerto Rico (Madison Anderson), Miss Sudáfrica (Zozibini Tunzi), Miss Islandia (Birta Abiba Pórhallsdóttir), Miss Francia (Maëva Coucke), Miss Indonesia (Frederika Cull), Miss Tailandia (Fahsai Paweensuda Drouin), y Miss México (Sofía Aragón).

Al inicio de su publicación, la Miss Perú indicó sentirse muy entusiasmada de haber podido llegar hasta una de las etapas finales del Miss Universo 2019. “¡Ayer viví una de las noches más felices de mi Vida! Escuchar llamar a Perú en el TOP 10 del @missuniverse me lleno de orgullo", escribió.

La peruana resaltó que hizo un gran esfuerzo para lograr esta meta, ya que, como se recuerda, ella confesó que luchó durante tres años para llegar a competir en la gala del Miss Universo. “Finalmente el esfuerzo y dedicación por lo que te apasiona, trae excelentes resultados y todo gracias al excelente equipo que somos @missperuofficial”, añadió.

Miss Perú Kelin Rivera

Finalmente, Kelin Rivera agradeció a todas las personas que la alentaron mientras estuvo participando en el concurso de belleza internacional. "Gracias a todos por sus mensajes y apoyo. Los Amo !Congratulations @zuzitunzii I’m very proud of you, you deserve it”, expresó en su publicación en Instagram.

Kelin Rivera y su emotivo discurso en el Miss Universo 2019

Kelin Rivera, la Miss Perú 2019, dio un emotivo mensaje al quedar elegida en el Top 10 de las finalistas del Miss Universo 2019.

“Estoy lista. Trabajo duro para pagar mi educación, mi universidad y obtuve . Concursé tres veces para convertirme en Miss Perú y esta noche estoy aquí con ustedes. Los quiero inspirar y hacerles saber que nunca se deben dar por vencidos cuando creen en algo porque yo no lo hice. Muchas gracias”, expresó la peruana.