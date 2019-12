Neymar vuelve a ser involucrado con Ivana Yturbe y Mario Irivarren tiene inesperada reacción

El futbolista Neymar ha vuelto a mostrar interés por la modelo peruana Ivana Yturbe, a quien conoció hace una par de años y la apocó como la ‘Princesa inca’. Esta noticia fue revelada por el programa “Mujeres al mando” durante un informe dentro de su programa.

El jugador del club francés Paris Saint- Germain viene siguiendo de cerca la actividad de la pareja de Mario Irrivarren, y hasta le da “Me gusta” a algunas fotografías de la modelo en su cuenta de Instagram.

Captura de Instagram.

Al respecto, la excompetidora de “Esto es guerra” fue consultada sobre este hecho que se hizo público y si el chico reality lo sabía. Tras enterarse, no pudo ocultar su sorpresa e intentó disimular respondiendo que Mario no era ajeno a dicha situación porque ambos no tienen secretos.

No obstante, sus declaraciones fueron puestos en pie de duda luego de que su pareja fuese consultado sobre lo mismo. El modelo puso "cara de pocos amigos" al escuchar que Ivana habría retomado su vínculo amical con el futbolista brasileño.

Como se recuerda, la cercanía entre la modelo y el jugador del Paris Saint-Germain inició gracias a que su hermano jugó junto al delantero brasileño en Santos FC.

¿Qué sucedió entre Neymar e Ivana Yturbe?

Durante ese tiempo, se circularon unas fotos entre ambas figuras públicas, así como unas conversaciones que mantenían en sus cuentas de Whatsapp. Sin embargo, se supo luego que su amistad estaba unida por amigos en común.

“Lo admiro un montón, pero aquí quedan las cosas (...) Lo que pasa es que fue cuando me fui para Brasil, él es amigo de mis hermanos y nada más, ahí nomas queda”, precisó Ivana tras ser consultada sobre la relación de ambos.