Hijo de Camilo Sesto desmiente a su madre y niega recaída en el alcoholismo

El hijo de Camilo Sesto, Camilo Blanes, se ha sentido fastidiado con las declaraciones de su madre, Lourdes Ornelas, la cual aseguró que su primogénito había recaído en su adicción al alcohol. Ante esto, ‘Camilín’ ha salido a los medios españoles para desmentir esto y asegurar que se encuentra sobrio.

Y es que la alguna vez pareja de Camilo Sesto, dio una entrevista a “Hoy Corazón” donde aseguró que su hijo se había desaparecido tres días sin dar señales de vida, que había vuelto a la bebida de manera descontrolada y, encima, que se ha rodeado de sujetos que lo están manipulando pues, su madre afirma, es una persona muy influenciable.

Camilo Blanes y su madre Lourdes Ornelas.

De hecho, Lourdes Ornelas aseguró que sugirió a ‘Camilín’ que se internara en una clínica de Barcelona y que, de no hacerlo de manera voluntaria, tendría que recurrir a la vía judicial para que el único hijo de Camilo Sesto se rehabilite de su adicción al alcohol.

Sin embargo, durante el último fin de semana, el hijo de Camilo Sesto decidió romper su silencio para aparecer ante los medios de comunicación, específicamente en “Viva la vida”, el cual fue entrevistado a las afueras de su casa de Torrelodones, mansión que heredó tras la muerte de su famoso padre hace un par de meses.

Camilo Blanes niega haber vuelto a la bebida.

De frente, fue preguntado por las aseveraciones de su madre Lourdes Ornelas, a lo que Camilo Blanes refutó sin dudar.

“... Todo esto porque salí una noche y así es ella. Yo sé quién soy. Ella es como es, exagera algunas cosas y da entrevistas sobre ellas. Un beso mamá. Te quiero igualmente”, expresó en hijo de Camilo Sesto.

Camilo Blanes, hijo de Camilo Sesto.

En dichas declaraciones, Camilo Blanes aprovechó el espacio para descartar una recaída en el alcohol, pero aseguró que ha tenido “días malos” tras la muerte de Camilo Sesto.

“... Estoy bien, tengo días malos, como todo el mundo, pero bien en el fondo... De salud estoy bien, nunca se había muerto nadie a mi alrededor y encima es mi padre. Me ha dejado una serie de principios y valores, además de otras cosas”, aseguró Camilo Blanes.

Camilo Blanes intentó seguir los pasos en la música como su padre Camilo Sesto.

Pero cuando fue preguntado sobre cómo gestionará la herencia que le legó Camilo Sesto, ‘Camilín’ respondió: “... No creo que me compre un yate ni nada por el estilo. Voy a seguir productivo artísticamente o como sea, no he perdido mi rumbo”.

Vale recordar que también trascendió la información que Camilo Blanes no ha estado cumpliendo las últimas voluntades de Camilo Sesto como, por ejemplo, ayudar a la creación del museo en su honor en Alcoy, así como disponer de las cenizas de su padre en su pueblo natal, como continuar con la investigación para conocer la identidad de los delincuentes que asaltaron su residencia de Torrelodones en 2013.