Patrick Romantik: “Ahora quiero que me grabe todo el mundo”

Por: Janet López G.

El peruano Patrick Romantik se enamoró de la música a muy temprana edad. A los 11 años compone su primera canción y a los 14 tiene claro que su futuro está en la música, sin importar si es como compositor, músico o cantante. A los 16 deja el barrio de Mirones donde se crió y llega a Estados Unidos donde su vida cambió. Ha compuesto temas como ‘Duele el corazón’ de Enrique Iglesias, ‘Lindo pero bruto’ de Thalía, ‘Mayores’ de Becky G y más. Este año, ya como figura de Sony Music emprendió una carrera como solista.

¿Cómo ha sido este año que empezaste tu carrera como solista?

Increíble, soy artista de Sony y desde que lancé mi primer single ‘Cerquita de mí’ ha tenido muy buena acogida. El tema tiene mucho de mi esencia, de lo que yo soy, tiene cumbia que me encanta, charango… Estoy avanzando a pasito de hormiga, no soy de las personas que buscan un reconocimiento cualquiera, quiero que la gente conozca mi personalidad y que con mi historia sepan que se puede soñar.

¿En qué momento sentiste que ya era hora de iniciar una carrera como cantante?

Yo ya venía experimentando con mis propias canciones, viendo con qué tema me sentía cómodo, estudiando a qué mercado era posible llegar. Eso me tomó unos años, pero mientras iba produciendo para otra gente y eso también me iba dando referencias de qué hacer.

¿Salir al mercado como solista respaldado por tus composiciones internacionales ha hecho el camino más fácil?

Claro que sí, porque eso ha sido una validación de que iba por el camino correcto, pero todavía estoy tratando de posicionarme en el mercado musical y mostrarle al pueblo quién es Patrick Romantik, de dónde viene y qué es lo que hace. En Perú recién me están conociendo, así que hay mucho camino por andar.

¿Y cómo nace tu carrera como compositor?

Desde pequeño mi sueño era dedicarme a la música, sin importar a qué, ni bien terminé el colegio me fui para los Estados Unidos a estudiar música, pero era carísimo, así que hice de todo. Vendí agua, recogí basura, limpié baños, carros, descargué containers, etc. Y con lo que ganaba fui comprándome instrumentos y aprendiendo solo a tocar, producir, grabar. Toco guitarra, piano, bajo, sin querer queriendo soy instrumentista, arreglista, programador, ingeniero productor, y todo lo aprendí solito.

¿Cuál fue el primer tema que te grabó un artista internacional?

Todo parte de ‘Duele el corazón’ que canta Enrique Iglesias. Yo compongo desde los 11 años, pero ya hace unos 7 años venía escribiendo para artistas no tan reconocidos junto con mis hermanos Servando Primera y Mario Cáceres, hasta que uno de los temas de casualidad lo escuchó el productor de Luny Tunes, se lo enseñó a Iglesias y decidió grabarlo. Luego vinieron los demás temas.

¿Cómo se vive este reconocimiento a tus temas frente a figuras de talla internacional?

No sé. Al principio no me la creía. Luego cuando escuché el tema en la voz de Enrique Iglesias no sabía qué sentir, no sabía que significaba eso, no sabía que ese era el punto de inicio de muchas cosas más que están pasando en mi carrera. En ese momento no lo asimilé. Pero creo que todo ha sido un aprendizaje. Ahora quiero que me grabe todo el mundo.

¿En qué te inspiras para componer?

En todo, puede ser una comida, una broma, así nació ‘Lindo pero bruto’. También me inspiran todos los artistas, desde Freddie Mercury hasta Tongo… Recuerdo que ‘Mayores’ la escribimos en 45 minutos como jugando.

¿Has pensado en escribir algún tema dedicado a la patria?

Sí lo tengo planeado, pero lo haré cuando me venga del alma, lo tengo que hacer de todas maneras.

¿Cuándo lanzas tu disco?

El próximo año se vienen cosas muy interesantes. Lanzaré mi próximo single en febrero. Y voy a grabar un feat con artistas internacionales, pero también con nacionales como Mayra Goñi, Deyvis Orosco y más.