Raúl Romero: “¿Sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No me entretiene”

Recientemente, Raúl Romero estuvo como invitado en el programa de Mónica Cabrejos en radio Capital, donde el expresentador de reality habló sobre su posible retorno a la televisión y dio su opinión sobre “Esto es Guerra”.

El también cantante aseguró que la opción de retornar a la pantalla chica es remota, por el momento, ya que no es algo que desea realizar ahora. De otro lado, no dudó en hablar sobre el reality de América Televisión, el cual pudo haber reemplazado lo que fue en su momento “Habacilar”, que estuvo bajo su conducción.

El popular ‘Cara de haba’ admitió haber visto tanto “Combate” como “Esto es Guerra”; no obstante, confesó que no se sentaría a ver por completo este tipo de contenidos, ya que no es para nada de su preferencia.

"Esto es Guerra". (Foto: captura)

“Insisto, lo veo muy remoto. No, ocupa mucho de mi tiempo pensar qué hacer en televisión. Probablemente, para comenzar tiene que ser una vez a la semana y grabado. Es que no es algo que yo quera hacer ahora, y si lo hago tiene que ser con mis expectativas”, manifestó.

“Veo poca tele. Sí, los conozco, claro. No me gustan, no me entretiene mucho. Están muy bien hechos. Creo que han cambiado de sus propuesta inicial, que era una propuesta, dura, heavy. Se ha ido ‘sportivizando’, ahora es muy deportivo. Sigue mezclado con el tema más interpersonal. Creo que lo manejan de una manera más light. ¿Pero, yo, sentarme a ver ‘Esto es Guerra’? No, la verdad no. Lo digo con absoluto respeto hacia ellos y hacia quienes lo ven”, acotó Raúl Romero.