‘Choca’ Mandros a Sheyla Rojas: “No sabía que también le gustaba el color serio”

Sheyla Rojas continúa en el ojo de la tormenta, después que se especulara que su reciente viaje a Italia fue por invitación de Valentino Lázaro, jugador del Inter de Milán.

Luego que los diversos portales informaron sobre la supuesta vinculación entre el deportista y la conductora de “Estás en todas”, ‘Choca’ Mandros no se quedó callado y aprovechó el momento para bromear con ella.

“Le cambió el gusto, no sabía que también le gustaba el color serio, ja, ja ja, pero está soltera y tiene derecho”, indicó el productor.

En ese sentido, habló sobre las negociaciones que la empresaria mantiene con América Televisión para continuar el próximo año.

Valentino Lázaro, jugador del Inter de Milán. (Foto: captura)

“Queremos que siga, pero no podemos obligarla, si es que tiene que ir, le deseo que le vaya bien. Yo confío en que va a continuar”, acotó.

Por su parte, Sheyla Rojas dio la cara y salió a desmentir las especulaciones sobre la supuesta cercanía que mantiene con Valentino Lázaro, ya que recientemente se le vio a la presentadora en Italia y se tomó fotos en el estadio de Milán; además de ver que ambos se siguen en Instagram.

“Se han especulado muchísimas cosas en todo este tiempo que yo estoy soltera, me han relacionado con un montón de personas y no por lo que puedan decir terceros tengo que aclarar o desmentir. Todos tenemos derecho a salir, conocer, pero también a veces la gente y la prensa soy muy malintencionadas”, manifestó la ex chica reality.