Magaly Medina sobre el perdón de Gallese: “Esa vergüenza pública no se puede perdonar así nomas”

Magaly Medina se pronunció tras el último mensaje que compartió Pedro Gallese a través de su cuenta de Instagram. A pocos minutos de haberse publicado el post, la figura de ATV aprovechó en hablar en su programa al respecto.

La conductora de televisión analizó el mensaje del arquero de Alianza Lima, donde hace un “mea culpa” tras el ‘ampay’ con la joven de 21 años, Lucero Jara. En dicha ocasión, fueron vistos saliendo de un hotel en altas horas de la madrugada.

Mensaje de Pedro Gallese en Instagram.

"Hay que hacerse cargo de nuestro errores, de nuestras metidas de pata que uno comete en la vida. Y si él realmente está arrepentido, tiene que humillarse públicamente ante los millones de peruanos que lo ven", juzgó la periodista.

En ese contexto, la figura de ATV le recordó las imágenes que ella difundió al ser captado con Lucero Jara, hija del alcalde de La Perla, en la salida de un concurrido hotel de San Miguel.

"Ese ampay fue la bofetada más grande que le has podido hacer a tu mujer. Es la humillación más terrible porque no se trata de un arquero de la Selección nacional. Entonces, esa vergüenza pública no se puede perdonar así nomás", sostuvo la popular 'urraca'.

“Me parece realmente un buen gesto que él reconozca lo que hizo, se haga cargo y que trate de recuperar la confianza que perdió tras una noche loca”, agregó Magaly Medina.

Hasta el momento, Claudia Díaz, esposa del arquero de Alianza Lima, no se ha pronunciado por el “perdón público” del futbolista.