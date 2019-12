Jay Z y Beyoncé: una relación de 17 años que sobrevivió a pesar de los escándalos y la infidelidad

Pese a los momentos difíciles que han tenido que vivir Jay Z y Beyoncé, ambos han logrado sacar adelante su relación de 17 años. No cabe duda que la música ha funcionado como antídoto para ellos, pues la multimillonaria pareja ha expuesto sus infidelidades y disculpas en varias de sus canciones.

Se conocieron cuando ella tenía 18 años y él, 30. Esto ocurrió en 1999 cuando el rapero dirigía el videoclip ‘I got that’; sin embargo, empezaron a salir a escondidas recién en 2002.

“Todo lo que necesito en esta vida pecaminosa es a mí y a mi novia”, decía la letra del tema Bonnie & Clyde, en el que colaboró Beyoncé por primera vez con Jay Z.

Al año siguiente, la artista se lanzó como solista con el álbum ‘Dangerously in Love’, donde el músico colaboró con dos canciones y dejaban ambos entrever el romance secreto que tenían. De hecho, ‘Crazy in love’ se mantuvo ocho semanas en el puesto número uno.

De esta forma, la estrella del pop, se convirtió en la primera mujer en posicionar un álbum y una canción en el Top 1 de los ranking de Estados Unidos y del Reino Unido. Y, fue finalmente durante los MTV Music Awards de junio de 2004, en el que Beyoncé y Jay Z se mostraron por primera vez como novios.

Cuatro años más tarde, el 4 de abril de 2008, la intérprete de ‘Single Ladies’ y su novio se dieron el ‘sí’ en una ceremonia íntima y secreta en su propio departamento del barrio Tribecca en Nueva York. Con solo 40 invitados, los esposos continuaban reafirmando que preferían llevar su romance fuera de las cámaras. Todo indicaría, que preferían minimizar los rumores de separación cuando no todo iba bien entre ambos.

Matrimonio de Beyoncé con Jay Z

No obstante, la fecha del casamiento les sirvió a las estrellas de Hollywood para lanzar el nuevo álbum del productor, ‘4.44’. Además, vale recordar, que ellos nacieron en día 4.

Beyoncé anuncia su embarazo

Durante su presentación en el MTV Music Awards, Beyoncé dijo “tengo una sorpresa”, anunciando de esa manera su primer embarazo. Así, en enero de 2012, nació Blue Ivy Carter.

Mientras la felicidad los invadía, la industria discográfica los consagraba como la pareja millonaria debido al patrimonio que acumulaban ambos: 1.4 mil millones de dólares, según Forbes.

Foto: Reuters

En 2017, la cantante anunciaba nuevamente a través de su cuenta de Instagram que iba a ser madre de gemelos.

Infidelidad de Jay Z

No obstante, no todo ha sido color de rosa entre los casados, pues Jay Z admitió en una entrevista con el diario New York Times que le fue infiel a Beyoncé. “Lo más duro es ver en la cara del otro el dolor que has causado y después tener que lidiar con ello”, confesó.

Asimismo, reveló que utilizaron los momentos de composición y sus canciones como terapia matrimonial, lo que les ayudó a salvar los 17 años de su relación.

“Tienes que sobrevivir y cuando entras en ese lugar, ¿qué sucede? Cierras todas las emociones y no puedes conectar. Incluso con las mujeres, por lo que no puedes conectarte con nada ni nadie… En mi caso, fue profundo. Y luego, todas las cosas pasan desde allí: la infidelidad", explicó el empresario.

Además de la terapia musical en pareja, el cantante dijo que también acudió a una terapia convencional que le ha servido para crecer.