Magaly explota contra Lucho Cáceres por criticar destapes de infidelidad a Pedro Loli y Pedro Gallese

Durante la última emisión del programa de Magaly Medina, la conductora arremetió duramente contra Lucho Cáceres quien usó las redes sociales para criticar a la periodista por los destapes de infidelidad que la semana pasada hiciera contra Pedro Loli y pedro Gallese. Ante esto, la popular ‘Urraca’ recordó al actor su propio ampay.

Y es que todo comenzó cuando en su cuenta oficial de Facebook, Lucho Cáceres, sin mencionarla directamente, pero en una clara alusión se refirió a los ampay de infidelidad que Magaly Medina publicó sobre el cumbiambero y el portero de Alianza Lima.

Publicación de Lucho Cáceres en Facebook

“El día que la infidelidad esté tipificada como delito será de interés público, mientras tanto delito será exponerla y morbo el consumirla”.

En otra publicación también expresó lo siguiente: “’Persona pública’ no es lo mismo que ‘personaje público’, no te confundas. Invaden tu privacidad. Demanda, la ley te ampara”.

Ante esto, un tanto en broma y otro tanto molesta, Magaly Medina decidió responder a Lucho Cáceres.

Publicación de Lucho Cáceres en Facebook

“Siempre hay alguien que sale ahí a meter veneno por veneno. Ahí vieron a este actor que no sé dónde anda desaparecido, Lucho Cáceres. Ha salido a decir en su Facebook... lo que pasa que todo el mundo quiere alcahuetear; nosotros no vamos sacando las infidelidades de un NN, de mi vecino, del señor del frente, no; sólo sacamos las infidelidades de las celebridades, de quien es alguien, a quien le interesa a la gente...”

Acto seguido, Magaly Medina se defendió asegurando que aquello que le sucede a una persona conocido del mundo del entretenimiento es de interés público.

“... Es de interés público, porque si un jugador de futbol, arquero de la Selección, que todo el mundo adora, al que todo el mundo le pide fotos, autógrafos, que tiene marcas que lo auspician y le es infiel a su esposa, por supuesto que es de interés público. Claro que sí”.

Lucho Cáceres criticó destapes de infidelidad a Pedro Gallese y Pedro Loli

Acabada esta explicación, Magaly Medina volvió a encarar a Lucho Cáceres: “Lo que pasa es que este Lucho Cáceres anda defendiendo cosas porque él siempre estará en contra de los ampay...”.

Pero, entonces, la conductora de Magaly TV La Firme, le recordó a Lucho Cáceres que hace varios años el actor fue protagonista, precisamente, de un “ampay”:

Magaly Medina recordó al actor que también apareció en un "ampay"

“... Porque él, una vez, también estuvo en un ampay. Un ampay donde aparecía, realmente, patético, ¿quiere que se lo recuerde, de repente? Así que yo hago mi trabajo y tu anda a.... a trabajar”, finalizó la popular ‘Urraca’.