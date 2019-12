Rocío Miranda revela que futbolista casado le ofreció pagarle todo por una cita fuera de Perú

Rocío Miranda, modelo y exvoleibolista, lamentó que el arquero de Alianza Lima, Pedro Gallese, se encuentre en boca de todos después que Magaly Medina difundiera el famoso ‘ampay’, donde se le ve al deportista saliendo de un hotel con la hija del alcalde de La Perla.

“Es una pena que Gallese haya perdido a su familia por una calentura. Lamento mucho su separación, porque su esposa era su pareja de casi toda la vida. Ojalá se puedan arreglar, porque tienen hijos muy pequeños y necesitan tener a su padre y madre cerca”, manifestó la deportista.

PUEDES VER Claudia Díaz vuelve a la redes sociales tras infididelidad de Pedro Gallese con Lucero Jara

En una entrevista para el diario Trome, Rocío Miranda reveló que un futbolista casado le había ofrecido pagarle todo para que se vean fuera de Perú, descartando que se trate de Pedro Gallese.

“No. Nunca he tratado a Gallese, no lo conozco. Hay jugadores que me han escrito y normal, porque ha sido en buena onda, pero hubo uno que me escribió a mi Whatsapp y se mandó con todo”, indicó.

En esa misma línea, la exvoleibolista aseguró que- desafortunadamente para el futbolista- el mensaje lo recibió su novio.

“Lamentablemente para él, mi celular lo maneja mi mánager, quien es mi pareja, así que se llevó una gran sorpresa y hasta ahora nos ruega para no delatarlo con su esposa”, manifestó Rocío Miranda.

Finalmente, la modelo se mantuvo firme en no revelar la identidad del futbolista que le hizo esa propuesta, pese a estar casado.

“Desde ahí, no sé nada de él, pero hasta me ofreció vernos fuera de Perú y que él pagaba todo. Seguro que estos ‘patas’ escriben a diferentes chicas, y deben haber las que aceptan, por eso hay tantas que paran viajando al exterior solas”, agregó.