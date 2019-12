Pamela Franco sobre ‘Chabelita’: “Si voy a llorar, lo hago sola porque no quiero dar pena a nadie” [VIDEO]

Pamela Franco arremetió contra Isabel Acevedo y declaró sobre la pelea entre ella y Christian Domínguez por las camionetas y el viaje de ‘Chabelita’ a Punta Cana con un pasaje comprado por su expareja.

“Lo único que te puedo decir es que la camioneta esté con su dueño. Todo lo que hemos escuchado es que la camioneta es de Christian, entonces la camioneta debe estár con él”, señaló en diálogo con “El show después del show”.

La integrante de Alma Bella de Nilver Huarac se presentó el sábado 30 de noviembre en “El dúo perfecto” y causó revuelo en el set del programa.

Durante el detrás de cámaras, Pamela Franco también habló sobre el viaje de Isabel Acevedo, cuestionado ya que usó un boleto que Christian Domínguez le regaló cuando ambos eran aún pareja.

“Yo me iría de viaje pero con mi plata. No sé (si Isabel Acevedo intenta dar pena).Yo no voy a llorar y si voy a llorar, lloro sola porque pena no quiero dar a nadie”, declaró sobre las presentaciones de ‘Chabelita’ en algunos programas de televisión, en las que aparece llorando cuando habla sobre su ruptura con el cumbiambero.

Finalmente, Pamela Franco dijo que aún no conoce a la familia de su saliente ya que lo considera ‘muy pronto'. “Todo el mundo ya me quiere casar (con Christian Domínguez)”, ironizó la bailarina.

Pamela Franco contesta a Gisela Valcárcel al ser tildada de “gusana”

Pamela Franco generó diversos comentarios luego de su sorpresiva presentación en el programa “El dúo perfecto”. Además de su presencia en el reality, Gisela Valcárcel llamó la atención al decirle “gusana” a la vocalista de Alma Bella de Nilver Huarac.

No obstante, Pamela Franco no se quedó callada al ser cuestionada por estos fuertes calificativos de la popular ‘Señito’, además de lo que dijo la jurado Michelle Alexander.

Pamela Franco y Gisela Valcárcel en "El dúo perfecto".

“Es que se tienen mucha confianza, creo que se tienen un cariño. La verdad es que lo tomo de la mejor manera, a mí no me molesta nada. Por eso es que soy criticada por muchas personas que yo soy muy fresca y todo eso. La verdad no tengo porque hacer drama, ni sentirme mal, ni nada. Sé quien soy, sé lo que estoy haciendo, sé como estoy llevando las cosas y punto. Soy una mujer grande”, respondió la saliente de Christian Domínguez para las cámaras del diario El Popular.