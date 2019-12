Isabel Acevedo arrranca la foto de Christian Domínguez de su calendario

Isabel Acevedo se presentó como invitada del programa “En boca de todos”, donde protagonizó una controversial escena al romper frente a cámaras una foto de Christian Domínguez.

Tula Rodríguez, Maju Mantilla, Ricardo Rondón y Carloncho le regalaron a la popular ‘Chabelita’ el calendario 2020 de su programa; sin imaginar lo que esta terminaría haciendo con el obsequio.

Isabel Acevedo se mostró agradecida con el presente y fue viendo las imágenes de los modelos que posaban en el calendario, pero se llevó una gran sorpresa cuando llegó al mes de diciembre y vio la imagen de su expareja Christian Domínguez.

Isabel Acevedo y Christian Domínguez

“Les voy a decir la verdad, el mes de diciembre es mi favorito, pero ahora que he visto esa foto, lo voy a arrancar”, comentó. “El mes de diciembre es mi favorito, pero este calendario con esa foto no me gusta”, añadió la bailarina, indignada y luego rompió a la mitad la foto del novio de Pamela Franco.

Este hecho generó un escándalo entre los conductores de “En boca de todos”, quienes no podían creer la reacción que tuvo ‘Chabelita’.

Esto no quedó allí, ya que Isabel Acevedo dijo que reemplazaría la imagen del líder de la Gran Orquesta Internacional por fotos de su perrito Hércules. “Yo le voy a hacer una sesión a Hércules y voy a ponerlo”, indicó.

“Mil disculpas a la producción, espero que me entiendan, pero obviamente yo no quiero esa foto”, añadió la exparticipante de “El gran show”.

Recordemos que Isabel Acevedo y Christian Domínguez anunciaron el fin de su romance a fines de octubre y poco después crecieron los rumores sobre una posible infidelidad por parte del cantante con Pamela Franco, quien ahora es su actual pareja.

Isabel Acevedo niega haber usado pasajes de viaje de Christian Domínguez

La bailarina Isabel Acevedo aseguró que no usó los pasajes que compró Christian Domínguez para viajar a Punta Cana.

“Planificamos en algún momento que iba a ser familiar, pero las cosas no se dieron así y les dije a mis amigas que por favor me acompañen y ellas compraron sus pasajes", indicó.

Uno para cambiar los pasajes necesita la autorización de esa persona. Si en algún momento se vuelve más grande el tema, tengo los vouchers para demostrarlo”, añadió la popular ‘Chabelita’.