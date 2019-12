Taylor Swift luce irreconocible tras exponer nuevo look que impresiona a fans

Taylor Swift nunca deja de dar de qué hablar, ya sea por su nueva música, por su vida personal, o por las publicaciones que realiza en redes sociales. Y esta vez sus fans quedaron encandilados con su belleza luego que la cantante estadounidense compartiera una foto Instagram donde luce muy sensual, pero a la vez irreconocible. La publicación se ha vuelto viral a poco menos de una hora de haber sido posteada.

Publicaciones anteriores, Taylor Swift reveló que había hecho una sesión de fotos para la aclamada revista “Vogue” en Gran Bretaña. De hecho, la cantante estaría en la portada de esta famosa publicación relacionada al mundo de la moda.

Taylor Swift posó para "Vogue" y luce irreconocible

Esta vez, Taylor Swift decidió compartir un poco más de esta sesión a sus fans en Instagram. En la imagen se ve a la intérprete finamente maquillada con tonalidades suaves, con el cabello suelto y hacia adelante, así como una especie de cerquillo que cubre una pequeña parte de su ojo derecho.

Con una mirada sensual, Taylor Swift se muestra con las manos juntas, inclinada hacia su izquierda, y con un pequeño top.

En otra fotografía, la cantante se encuentra recostada, resaltando unas finas botas color verde, mientras su cuerpo descansa sobre una almohada del mismo color, mientras tiene una enigmática expresión.

Mientras que, en la foto de portada de Vogue, Taylor Swift luce mucho más estilizada, sonriendo ligeramente, luciendo una blusa blanca y un saco color crema con bordes tanto rojos como azules oscuros.

Publicación de Taylor Swift en Instagram

Las tres imágenes juntas han alcanzado un aproximado de 2 millones 500 mil reacciones. Los fans han quedado impactados; sin embargo, en ninguna de estas imágenes está activa la función para realizar comentarios.

Mucho se cree que esta decisión fue tomada por la propia Taylor Swift para evitar el cyberbullying del que muchas de estas estrellas del pop mundial no son nada ajenas; lo que en muchas ocasiones les ha causado más de un dolor de cabezas y no pocas depresiones, ya que la crítica de los internautas, no pocas veces, es cruel y despiadada.