Ex de Olinda Castañeda a Tilsa Lozano: “La mejor del mundo”

La exmodelo Tilsa Lozano fue blanco de duras críticas por parte de su principal detractora Olinda Castañeda, quien participó en el programa “El valor de la verdad”, donde reveló que la popular “Tili” fue la manzana de la discordia en su relación con el peleador Jackson Mora.

Tilsa Lozano y Jackson Mora minimizaron las revelaciones de Olinda Castañeda pues no dudaron en dedicarse coquetos mensajes en Instagram. Todo inició cuando la juez de “El Dúo Perfecto” publicó un par de selfies en su red social, presumiendo su maquillaje y peinado para la más reciente edición del reality.

El ex de Olinda Castañeda, Jackson Mora no dudó en comentar las fotografías de la ex “conejita Playboy” para halagar su belleza, demostrando la gran confianza y cercanía que existe entre ellos. “La mejor del mundo”, escribió Mora y colocó emojis de corazones.

Foto captura: Tilsa Lozano Instagram

Tilsa lozano no se quedó atrás y respondió con imágenes de besos y corazones junto al nombre de Jackson Mora, quien fue captado en la celebración del cumpleaños de la ex “vengadora”, incluso se supo que ambos viajaron juntos a Panamá, donde disfrutaron de unas cortas vacaciones.

Tilsa Lozano junto a Jackson Mora, ex de Olinda Castañeda

Cabe señalar que Olinda Castañeda reveló en “El valor de la verdad” que Tilsa Lozano besó a Jackson Mora mientras aún mantenían una relación sentimental. La modelo relató que cuando había retomado su relación con el deportista luego de un mes de distanciamiento, él no pudo contener sus emociones y le dio un beso a la “Tili”, “sabiendo que hay una rivalidad entre ambas”.

“Si ella quiere competir por un hombre, no se debe llegar a ese nivel tan bajo de hablar mal de la persona con la que está en ese momento”, señaló una indignada Olinda Castañeda.