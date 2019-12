John Kelvin revela crisis familiar con su esposa: “Estamos tratando de sobrellevarlo”

John Kelvin estuvo presente en la última edición de “El dúo perfecto” el pasado sábado. El cantante estuvo como refuerzo de Nesty, por lo que tuvo que bailar cumbia con la modelo Melissa paredes al ritmo de “La culebrítica”.

En su previa presentación, el intérprete reveló, ante la insistencia de la conductora Gisela Valcárcel, que la relación con su esposa no está yendo por buen camino y viene atravesando una fuerte crisis familiar.

“Es hermosa, la quiero mucho, son 12 años de relación que tuve con ella, como en toda familia, hemos tenido momentos buenos y difíciles, y ahora estoy pasando por una crisis en familia con la madre de mis hijos”, confesó el conocido cantante frente al público.

El cantante también expresó su deseo de poder afrontar la situación, sin embargo, no tiene la certeza de cuál será el destino de su relación y los rumbos que tomarán tras esto. "Estamos tratando de sobrellevarlo y solucionarlo. Pero si vemos, de ambas partes, que no la relación no da para más…”, contó el cumbiambero.

Gisela Valcárcel no estuvo conforme con la respuesta de su amistad, y le dio algunas recomendaciones. “Yo te ruego que vayas a bailar ahorita y a cantar bonito, a mí no me vengas de que todo estaba bien y ahora me llevo mal y te dejo. No me vengas con ese floro John Kelvin, que yo no te conozco mucho, te he visto ocho veces en mi vida y quiero verte la novena”, respondió la ‘señito’.

John Kelvin y su esposa. Foto: Instagram.

Cumbia presente en “El dúo perfecto”

En esta última gala de “El dúo perfecto”, los participantes bailaron al ritmo de cumbia. Así como John Kelvin, otros artistas como la agrupación “Los shapis” y Rossy War estuvieron presentes.

Alma Bella y Pintura Roja le pusieron sazón peruana a una noche que aseguró la ovación y aplausos del público y televidentes.