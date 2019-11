Salma Hayek muestra impactante foto de su trasero al anunciar “Black Friday”

Salma Hayek está muy emocionada por el inicio de la temporada de las compras navideñas y no tuvo mejor idea que anunciar el esperado “Black Friday” a través de su cuenta oficial de Instagram con una atrevida fotografía de su trasero.

La instantánea muestra el 'derrier’ de Salma Hayek, quien eligió usar un vestido negro con transparencias que dejó poco a la imaginación de los curiosos cibernautas.

La fotografía de Salma Hayek alborotó inmediatamente a sus seguidores, quienes quedaron perplejos ante la anatomía de su actriz preferida y no dudaron en dejar sus comentarios halagadores. “Creo que mi corazón se detuvo”, “Gran viernes negro”, La primera vez que vi la foto, pensé que era una silla, después de unos segundos dije WOW! Felicidades Hayek", “¡Whoa! ¿qué es lo que está pasando?”, fueron algunas de las reacciones para la actriz.

Salma Hayek encendió Instagram con reveladora fotografía

A pocas horas de ser publicada, la imagen de Salma Hayek está cerca de lograr el millón de corazones. Al parecer, Sebastiám Rulli no es el único que busca encender las redes sociales presumiendo su envidiada anatomía.

La veracruzana Salma Hayek ha demostrado que a pesar de tener 53 años, continúa siendo una de las mujeres más sensuales en la industria de Hollywood, donde aseguró, sufrió discriminación por ser una mujer de orígenes latinos casada con un hombre multimillonario.

Salma Hayek Instagram

"Mucha gente está sorprendida de que me casé con quien me casé. Incluso ahora hay muchos intimidados por mí. Es otra forma de mostrar racismo: no pueden creer que esta mexicana terminó con la vida que tiene. Se sienten incómodos junto a mí”, detalló Salma Hayek en una entrevista.