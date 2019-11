Alarman a fans de Edison Flores en Facebook con falso ‘ampay’

Tras el escándalo que se ha generado por el ‘ampay’ al arquero Pedro Gallese con una mujer que no es su esposa, una cuenta falsa del conductor de televisión ‘Zorro Zupe’ encendió las alarmas sobre un nuevo video comprometedor.

A través de su cuenta de Facebook, el supuesto Ricardo Zúniga anunció que este viernes 29 de noviembre el programa “Válgame” dará a conocer un ampay al ‘orejitas’.

“¡Escándalo! Este viernes... ¡Ampay orejitas! #Valgame”, escribió el supuesto amigo de Tilsa Lozano en su Facebook, dando a entender que se trataría del futbolista Edison Flores, quien está a menos de un mes de contraer matrimonio con su novia Ana Siucho.

Aunque no mencionó el nombre del seleccionado nacional, sus seguidores se mostraron preocupados porque se trate de ‘Oreja’ Flores, quien siempre ha mostrado una conducta intachable.

“Orejitas, tu no por favor...Soy tu fans, no destroces de esa manera mi corazón”, “Si sale un ampay de orejitas no volveré a creer en el amor”, “No orejitas, tú no”, “Orejitas no creo, si es un pan de Dios” y “Lo dudo de orejitas, es un chico tranquilo, muy diferente a los demás, pero bueno, ojalá no salga ni un ampay”; comentaron algunos usuarios de Facebook.

Zorro Zupe niega anuncio de ampay de Edison Flores

Tras enterarse que utilizaron su nombre para promocionar un falso ampay, Ricardo Zúñiga negó que tenga Facebook.

“No manejo ninguna cuenta de Facebook, me desligo de toda aquella ‘dicha’ información que saldría”, escribió el conductor de Latina.

Edison Flores y Ana Siucho alegrarán a los niños en Navidad

Luego de que Edison Flores revelara la verdadera fecha de su matrimonio con Ana Siucho, la pareja sorprendió al anunciar qué es lo que desean de regalos de parte de sus invitados.

El futbolista de la selección peruana y la hermana de Roberto Siucho decidieron que los obsequios sean para los niños de una conocida fundación para que así puedan pasar una hermosa Navidad.

“Nos hemos enfocado en una lista de regalos de Navidad que serán donados a fin de año para la Fundación Creer, con el objetivo de llevarles una digna Navidad”, dijo la pareja en Instagram.

“Esperamos que todos los invitados, en vez de donar algo más material, sea algo más un poquito de espíritu navideño y que los niños puedan disfrutar un granito de felicidad”, agregó la pareja en sus redes sociales.