Gonzalo Núñez arremete contra Alexandra Hörler por opinar de fútbol sin haberlo jugado

El último martes, Alexandra Hörler y Gonzalo Núñez protagonizaron una discusión durante la transmisión en vivo del programa Exitosa Deportes, luego que el conductor cuestionara las opiniones de la periodista.

Todo empezó cuando ambos hablaron sobre la confirmación de la continuidad de Pablo Bengoechea al frente de Alianza Lima y debatieron sobre el estilo de juego del estratega uruguayo. Sin embargo, todo se salió de control cuando Núñez intentó minimizar a Hörler como comentarista deportiva.

Gonzalo Núñez cuestionó a Alexandra Hörler por no tener experiencia jugado fútbol.

“Me parece que no es consecuente la gente de Alianza manteniendo a Pablo Bengoechea. Víctor Marulanda (director deportivo de Alianza Lima) dijo que quería jugar de una forma. ¿Qué pasa si Alianza queda eliminado por Cristal en las semifinales? ¿El resultado es todo? ¿No importa si juegas por arriba o por abajo? ¿Dónde están las formas?”, señaló el conductor en Exitosa Deportes.

Alexandra Hörler también dio su punta de vista, donde dejó en claro que lo importante es ganar. “No hay que jugar bien para ganar (…) A mí no me gusta ganar como sea, pero en el fútbol lo que importan son los resultados. Lo que importa es meter goles. ¿De qué te sirve jugar bonito si vas perder?”, mencionó.

Tras esto, Gonzalo lanzó unos comentarios que desataron la indignación de la periodista. “Como nunca jugaste al fútbol, no sabes lo que es jugar bien”.

De inmediato, Alexandra le respondió: “Yo no soy profesional de fútbol, pero sí sé jugar. Pero tampoco me puedes desacreditar por no haber jugado fútbol. Yo no veo acá que alguno de sea futbolista profesional”, aseguró.

Gonzalo Núñez defiende su postura

Gonzalo Núñez defendió su postura y volvió a disparar contra su colega: “No necesitas ser profesional, pero desde ‘chibolo’ te das cuenta que los que jugaban bien, ganaban. Tú no has vivido eso. Nunca has jugado un campeonato de fútbol”.

Gonzalo Núñez defendió su opinión.

“Yo también he jugado entonces. Yo jugaba en el colegio desde chiquita y ¿cuál es el problema entonces? ¿Entonces por eso no puedo opinar?”, replicó Alexandra Hörler