Conmoción en “Yo Soy” por eliminación de imitadores de Makuko Gallardo y Raúl Romero

La última edición de “Yo Soy” estuvo cargada de emociones, debido a que se eliminaron a los imitadores de Makuko Gallardo y Raúl Romero por resultados de la votación del público. Sin embargo, lo que también llamó la atención fue la reacción de Ricardo Morán, Johanna San Miguel y Katia Palma ante este suceso.

Cristian Rivero anunció que los dos imitadores quedaron fuera de la competencia debido a que no lograron superar por votos a Federico Moura y Rafael.

Tras anunciarse la eliminación del imitador de Raúl Romero, este agradeció la oportunidad de haber podido participar en “Yo Soy” y se despidió de todos los que lo apoyaron. En este momento, Johanna San Miguel y Katia Palma se mostraron incrédulas, mientras que Ricardo Morán expresaba un claro gesto de tristeza.

“A todos muchísimas gracias, a esta majestuosa producción, gracias señor Ricardo Morán, Katia Palma, Johanna San Miguel, por la oportunidad. Esto continúa y estoy muy contento por esta confianza de todos ustedes. Mi nombre es Miguel Ángel Ponce”, fueron las palabras del adiós del imitador de Raúl Romero.

Luego de que se confirmara que el imitador Makuko Gallardo tampoco continuaría luchando en “Yo Soy”, los integrantes del jurado de “Yo Soy” evidenciaron nuevamente gestos de sorpresa y se pusieron de pie para aplaudir al artista.

El imitador de Makuko Gallardo también agradeció a todos por haberlo apoyado durante toda la competencia y prometió que continuaría con su carrera artística.

“Primeramente, agradecer a esta gran producción de “Yo Soy”. Cuando llegué aquí, cambio mi vida mucho y la sigue cambiando. Gracias a esta linda producción por ese cariño, por todo el apoyo que me dan, a ti Christian, y a toda la gente linda del Perú, porque aún hay muchos proyectos y me seguirán viendo, quizás no como Makuko sino como Javier Chang (su nombre verdadero)”, expresó el artista.