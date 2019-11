Shirley Arica advierte contar todo lo que no se vio en “El valor de la verdad”

Shirley Arica, quien fue vetada en “El valor de la verdad”, aseguró que romperá su silencio después que no emitieran sus polémicas revelaciones en el temido sillón rojo del programa concurso.

En la promoción de la producción de Latina se promocionaba a la ‘Chica realidad’ respondiendo sobre el supuesto pasado con los jugadores Christian Cueva, Joshimar Yotún y Luis Advíncula.

Lamentablemente, “El valor de la verdad” de Shirley Arica nunca salió en pasado sábado 23 de noviembre. En lugar de ver a la modelo revelando sus más oscuros secretos en el temido sillón rojo, se apreció a Janet Barboza hablando de sus problemas con Miguel Bayona.

Shirley Arica tiene la presión de los medios luego que fuera vetada en "El valor de la verdad". (Foto: captura)

Días después, a través de una entrevista telefónica con El Popular, la ‘Chica realidad’ explicó que en en el transcurrir de estos días contará todo lo que no se vio en la sonada promoción de “El valor de la verdad”.

“Todo el mundo me está llamando, estoy contrariada por esto. No hablaré del tema todavía, mañana me pronunciaré al respecto”, manifestó evidentemente incómoda en el enlace telefónico.

Se conoce que Shirley Arica también iba hablar de los supuestos “encuentros” con Jefferson “La Foquita” Farfán, Christian Domínguez y Nicola Porcella.

Latina se disculpa con su público por no emitir “El valor de la verdad”

Ante la incomodidad de los televidentes de Latina, el canal de San Felipe utilizó a la conductora Jazmín Pinedo para que haga llegar las disculpas del caso a través de un comunicado.

El valor de la verdad. (Foto: captura)

“En relación con el reciente cambio de programación en la edición del sábado 23 de noviembre del programa ‘El valor de la verdad’, Latina quiere aclarar que debido a un involuntario error en la comunicación interna se emitió una promoción que no debía salir al aire”, replicó la conductora de “Mujeres al mando”.