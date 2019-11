Hija mayor de Melissa Klug responde Samahara Lobatón: “El karma que se genere”

Samahara Lobatón generó diversas reacciones en redes sociales, después que confirmara su distanciamiento de su progenitora Melissa Klug, quien supuestamente estaría mintiendo sobre Jefferson Farfán y el trato que él tiene con la ex chica reality.

"Yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras (mamá), lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada. ¡Es la única vez que mencionaré este tema y estoy aclarando todo esto! Gracias, buenos días”, escribió la joven hija de la ‘Blanca de Chucuito’ en el comunicado de redes sociales.

Ahora, tras el post en Instagram, Gianella Marquina Klug- hija mayor de Melissa Klug- respondió en una de sus historias a su hermana menor.

“Por favor, a mí no me vengan con vainas, mucho menos a comentar en mis fotos cosas que no tienen sentido. Yo cumplo siempre como hermana, aconsejando y bueno cada quien es dueño de su propio destino, y el karma que se genere. Esto es todo lo que diré, gracias”, se lee el texto que plasmó la hermana mayor de Samahara Lobatón.

