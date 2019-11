Samahara Lobatón se aleja de Melissa Klug por respaldar a Jefferson Farfán

Samahara Lobatón rompió su silencio a través de su cuenta de Instagram. La ex chica reality aseguró que se cansó del comportamiento de Melissa Klug y confirmó que se alejó de ella, incluso reveló que en su cumpleaños no estuvo presente la ‘Blanca de Chucuito’.

“Este post es para aclarar todo lo que está pasando. Hace unos días fue mi cumpleaños y lo pasé con las personas más cercanas: con mi papá, hermanas, familia y amigos. A mí me encantó, no hay mas palabras para eso. Hace mas de 8 meses que yo no vivo en mi casa, están en lo correcto, no vivo en mi casa porque no comparto varias cosas con mi mamá, mujer a la que admiro y agradezco todo; pero necesito aclarar muchos temas por los cuales estoy sufriendo ataques en las redes sociales”, escribió la joven.

Samara Lobatón

En ese contexto, la hija de Melissa Klug se tomó el tiempo de explicar punto por punto sobre lo que ha pasado en la relación con su madre en estos últimos meses.

“Hace un año, fui a una fiesta en la cual estaba Jefferson, el padre de mis hermanos. Se ha especulado mucho sobre ese día y quiero dejar en claro que fui yo la que me comuniqué con él para ir a esa fiesta. Es totalmente falso, a mí nadie me utilizó ni me obligó a nada”, indicó la ex chica reality.

Samahara Lobatón agradeció a Jefferson Farfán por ser la figura paterna que nunca la tuvo en su hogar, y por preocuparse por la salud de su abuela, a quien la llevó hasta Alemania para someterla a tratamiento.

“¡Ya han pasado 4 años de estas cosas y ya es demasiado para nosotros! Mis hermanos van al colegio y nosotras a la universidad. Yo hablo por mí, porque estoy cansada de los ataques y sus mentiras (mamá), lo reitero no comparto los ataques que ella hace, doy mi opinión porque son demasiados ataques y las peleas se resuelven en 4 paredes y creo que ya está de más seguir ventilando toda su vida privada. ¡Es la única vez que mencionaré este tema y estoy aclarando todo esto! Gracias, buenos días”, finaliza el mensaje de la ex chica reality.