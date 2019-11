Janet Barboza: “Como madre, me pongo en el lugar de Keiko Fujimori”

Tras anularse la prisión preventiva de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, diferentes figuras de la televisión se han pronunciado. Entre ellas Janet Barboza, quien lamentó que la excandidata a la presidencia estuviera lejos de sus hijas.

La panelista de “Válgame” salió en defensa de la excandidata a la presidencia debido a su rol como madre de familia. “Yo como mamá me pongo en el lugar de Keiko Fujimori, después de tanto tiempo de no ver a sus hijas, me imagino que ese encuentro será absolutamente emotivo”, expresó la popular ‘Rulitos’.

En respuesta contraria, Karla Tarazona discrepó con su compañera del programa de espectáculos de Latina. “Es el sentir de cualquier niña que tiene a su madre en un lugar que no la puede ver”, refutó.

Por su parte, la conductora Mónica Cabrejos aseguró que en “Válgame” también podían tocar temas políticos de coyuntura.

Cabe recordar que esta decisión ocurre en medio de la huelga de hambre del esposo de Keiko Fujimori, Mark Vito Villanella, en las calles aledañas al penal Anexo de Mujeres de Chorrillos desde el pasado 13 de noviembre.

El Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de hábeas corpus que presentó la hermana mayor Sachi Fujimori en julio de este año.