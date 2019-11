Shirley Arica se pronuncia en redes tras ser vetada en “El valor de la verdad” por Latina

Muchos televidentes estaban a la espera de la emisión de “El valor de la verdad” con Shirley Arica, sin embargo, jamás salió al aire. En su reemplazo, Janet Barboza ocupó el sillón rojo.

Las confesiones de la joven madre de familia sobre algunos futbolistas de la Selección peruana de fútbol no pudieron ser expuestas a la audiencia peruana por decisión de Latina. tras el repentino cambio, las redes sociales explotaron y los usuarios comenzaban a preguntarse cuál era el motivo de la censura.

Shirley Arica en Instagram.

Shirley Arica no fue ajena al mencionado veto y a través de sus historias de Instagram, la popular ‘chica realidad’ reaccionó ante la sorpresa de no emitirse el programa donde aparecía. Allí dio a entender que no estaba enterada del cambio a última hora.

La exsaliente de Reimond Manco compartió las fotos y videos de sus seguidores, quienes también se realizaban la misma cuestión y manifestaban su descontento por lo ocurrido, exigiendo una explicación y disculpas por parte de Beto Ortiz y a la casa televisiva de Latina por la falta de respeto.

¿Por qué Latina vetó programa con Shirley Arica?

Según el diario Trome, hubieron discrepancias entre el área de deportes de Latina con el de Entretenimiento. Tal y como lo confirmó Beto ortiz días atrás, querían “cuidar” a los futbolistas para mantener una buena relación ya que la casa televisiva es el canal de la Selección peruana.

Durante la semana, el escritor estuvo en conversaciones con los directivos de la sección, exponiendo sobre la alta sintonía de su programa, para justificar dicha emisión.

Carlos Zambrano y Christian Cueva.

¿Qué dijo Rodrigo González tras veto de Shirley Arica?

Para Rodrigo González, la culpa lo tendría la gerencia de contenido. A través de su cuenta de Instagram, el exconductor de “Válgame dios” lamentó la censura del programa y consideró que fue una falta de respeto al público.

“¿Donde está Shirley Arica? Eso se llama jugar con el televidente. A pesar que aseguraron que el programa salía al aire, vetaron el programa. Queríamos saber la verdad de algunos seleccionados indisciplinados y con doble vida y en cambio nos dan un festival del bótox lleno de historias que a nadie interesa", escribió la polémica exfigura de Latina.