Ezio Oliva conmueve a fans compartiendo ecografía de su bebé con Karen Schwarz

Karen Schwarz y Ezio Oliva se encuentran en la dulce espera del que será su segundo hijo. La pareja está muy emocionada y el cantante no pudo evitar las ganas de compartir con todos sus fans en Instagram el video de la ecografía del pequeño que crece en el vientre de la conductora de “Mujeres al mando”.

En el video, compartido en su cuenta oficial de Instagram, se puede ver la pantalla donde se logra visualizar al pequeño en el vientre de Karen Schwarz. En las imágenes también se escucha con mucha fuerza los latidos del bebé.

Karen Schwarz y Ezio Oliva serán papás por segunda vez

Esto generó una gran emoción en Ezio Oliva que escribió un tierno mensaje ante la próxima llegada de su segundo hijo con Karen Schwarz: “Así suena la vida, fuera y claro... Te amo @karenschwarespinoza”.

La publicación le ha valido alrededor de 115 mil 105 de reacciones, así como cientos de comentarios de fans que han caído rendidos ante el bello momento que vienen atravesando Karen Schwarz y Ezio Oliva en la espera de su segundo hijo.

Karen Schwarz revela estar embarazada

El pasado 15 de noviembre, Karen Schwarz reveló al mundo que se encontraba en estado de su segundo hijo al lado del cantante Ezio Oliva.

En su cuenta oficial de Instagram, Karen Schwarz compartió su emoción con una imagen donde se mostraba a su esposo junto a su primogénita, para escribir un emotivo mensaje que decía lo siguiente:

Karen Schwarz confiesa que está en estado

“Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. Seré mamá por segunda vez. Guardar este secreto no fue fácil, pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor”.