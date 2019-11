Halsey rompe su silencio sobre rumores de embarazo

La cantante Halsey generó revuelo entre sus fans tras circular unas fotos en redes sociales donde se le vio con un pronunciado vientre, mientras su actual pareja Evan Peters le acariciaba dicha parte de su cuerpo.

Las imágenes se hicieron rápidamente virales y los rumores de un supuesto embarazo de la intérprete no se hicieron esperar.

Halsey se pronuncia sobre rumores de embarazo.

Ante la polémica desatada, Halsey recurrió a su cuenta oficial de Twitter para aclarar las especulaciones y la incertidumbre que se creó entre sus fieles seguidores.

Con un corto texto, la intérprete de “Without me” señaló que, por el momento, sus planes en convertirse en madre no están en sus planes.

Con esta imagen se iniciaron los rumores de embarazo.

“Sigo sin estar embarazada. Sigo siendo alérgica al gluten. Me siguen gustando las tortitas”, escribió la cantante, aclarando del por qué se le vio con el vientre hinchado.

Además, escribió un segundo tuit con un poco más de humor: “¿Es un niño? ¿Es una niña? Son tortitas”, mencionó.

Con estas dos publicaciones, Halsey negó tajantemente que ella y su pareja Evan Peters se vayan a convertir padres muy pronto.

Cabe mencionar que el actual novio de la cantante mantuvo un romance de siete años con la actriz Emma Roberts. La expareja se conoció en el set de la película Adult World (2012). Al finalizar las grabaciones, los actores empezaron a salir.

Halsey tiene 25 años y su novio se llama Evan Peters.

En 2015, Evan le pidió matrimonio a Emma y ella aceptó. Sin embargo, el noviazgo llegó a su fin en pocos meses.

¿Quién es Halsey?

Ashley Nicolette Frangipane, más conocida como Halsey, es una cantante, actriz, activista, compositora y directora de videos estadounidense de 25 años.

Halsey y BTS

Ella empezó a hacerse conocida tras lanzar la canción y video “Without me”. No obstante, Halsey ganó gran popularidad cuando colaboró con la reconocida banda coreana BTS. La cantante y el grupo lanzaron “With luv”, convirtiéndose en todo un éxito alrededor del mundo,