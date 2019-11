Christian Domínguez asegura que solo tiene ojos para Pamela Franco

Christian Domínguez admitió que Isabel Acevedo ya es parte de su pasado, y ahora está en el proceso de cortejo con la cantante Pamela Franco, quien aseguró que si oficializan, ella no estaría dispuesta a perdonarle infidelidad alguna.

“Pamela es ahora mi presente, porque estoy saliendo con ella y no me van a ver saliendo contra otra persona. No soy de las personas que cuando está soltero sale con 5 ó 6 (...) Cuando conozco a una persona y me siento bien con ella, me dedico a conocer a esa persona y a conocerla bien”, manifestó la integrante de Alma Bella de Nilver Huarac.

En esa misma línea, el líder de la Orquesta Internacional aseguró que se está “enamorando” de la también conductora de televisión.

“Me voy enamorando de Pamela, no tengo problemas en decirlo, me voy enamorando y esperemos llegue a buen puerto”, indicó.

El cumbiambero asegura que solo tiene ojos para la vocalista de "Alma Bella". (Foto: La República)

En otro momento, la expareja de Isabel Acevedo aseguró que no está apto para decir que tiene una relación sentimental con Pamela Franco.

“Eso es como el embarazo, uno dice que está embarazada después de 3 meses, cuando está seguro (...) El día que salga a la calle y estemos, todo el mundo se dará cuenta, pero no puedo decir algo que está que se forma. Recién salimos formalmente hace como una semana”, narró.

Christian Domínguez aún no se siente seguro para oficializar relación con Pamela Franco. (Foto: captura)

Además el cumbiambero aseguró que la cercanía con la vocalista de Alma Bella se dio a raíz del ‘ampay’.

“Yo grababa 2 días al mes con ella, no había el mínimo acercamiento. Todo ha sido a raíz de lo que intentaron insinuar (el beso), ahí hubo mayor comunicación”, sostuvo el madre del hijo de Karla Tarazona.

Christian Domínguez dejó en claro que tanto Pamela Franco como él tienen objetivos en común, porque es de las personas que no le gusta perder el tiempo.