Le pone voz a filme animado

Mientras los fans de ‘La casa de las flores’ esperan el 2020 para saber la fecha exacta del estreno de la tercera temporada, sus protagonistas ya van dando sus impresiones en sus redes sociales.

Es el caso de Cecilia Suárez, la popular Paulina de la Mora, quien escribió en su cuenta de Instagram: “Felices y agradecidos porque ustedes han mantenido La Casa de las Flores en el top 10 de las series más vistas en Netflix. Y esto no se acaba hasta que se acaba: T3 en 2020!Gracias infinitas”.

Suárez, quien no solo destaca por su actuación sino por el modo tan particular de hablar de su personaje, se involucró en la película navideña ‘La leyenda de Klaus’, la primera película animada original de Netflix, donde pone su voz una profesora de nombre Alva. “Me interesa participar en historias que aporten a los niños, donde sean tratados de manera inteligente y no se hable de violencia”, dijo en entrevista con La Tercera de Chile.

‘La casa de las flores’ logró convertirse en éxito mundial. ¿Le llama la atención ese fenómeno?

Creo que sí. Aunque te diría que independientemente de la naturaleza del streaming, no deja de sorprendernos y no deja de arrojarnos preguntas sobre qué de esa historia es lo que ha conectado con la gente, en latitudes que no tienen nada que ver con la vivencia de ser mexicano. Y eso ha sido sorprendente. Es de esos misterios o magia que tiene el streaming. Seguimos un poco en shock.

¿Cómo encaró su rol más protagonista en el segundo ciclo?

¿Que cómo lo encaré? Ni me preguntaron (se ríe). Me arrojaron ahí al ruedo. Esta serie está hecha en equipo, siempre lo he creído, desde la temporada uno. Creo que los equipos, a pesar de que tienen este orden, de protagonistas, actores secundarios y como gustes llamarles. Todos los que estamos ahí somos importantes.