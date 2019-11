Foto de Harry Styles usando un tutú genera controversia en Instagram

Harry Styles es uno de los cantantes británicos con mayor éxito en el mundo y su cuenta de Instagram es la clara muestra de ello, red social donde ya superó los 24 millones de seguidores.

Todo lo que comparte el artista de 25 años es muy comentado por sus fans y una reciente publicación no ha sido la excepción. Se trata de una sesión fotográfica que el cantante realizó para el programa “Saturday Night Live”.

Según se pudo ver en el Instagram oficial de Harry Styles, el intérprete usó un tutú a su medida. Los fans no fueron ajenos a esta publicación y se abrió el debate en la sección comentarios de dicha red social.

Harry Styles luciendo un tutú. Foto: Instagram oficial.

Algunos cibernautas estaban de acuerdo con el vestuario del cantante, mientras que otros lo criticaron. “Nunca he visto a un bailarín tan bonito”, “Creo que haces confundir mi sexualidad”, “Es hermoso romper las normas de género y verse tan guapo” y “Por eso no me gusta tu foto ahora, me preocupo por ti. Te amo mucho, así que por favor no seas gay”, se pudo leer.

Ante la ola de comentarios, Harry Styles prefirió el silencio y siguió compartiendo más fotos de su presentación en “Saturday Night Live”.

Cabe mencionar que durante su presencia en el programa humorístico, el cantante interpretó “Lights Up”, su más reciente éxito como solista tras dar un paso al costado de la agrupación One Direction.