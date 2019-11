Scooter Braun manda fuerte mensaje a Taylor Swift y niega haberla amenazado

Luego de que Taylor Swift hiciera pública la denuncia hacia Scooter Braun y Scott Borchetta por no dejar que cantara sus temas en la premiación de los American Music Awards 2019, los empresarios le respondieron.

La artista señaló que como ya no tiene derechos sobre sus temas anteriores, le han prohibido cantarla en cualquier presentación y peor aún, salir en el documental que estaba preparando para Netflix.

Taylor Swift molesta con empresario que compró todas sus canciones

Después de que la carta que escribió Taylor Swift en Twitter y que se volvió viral, Scooter Braun y Scott Borchetta lanzaron un mensaje defendiéndose de las acusaciones de la celebridad.

Ambos han dejado en claro que Taylor sí puede presentarse en los American Music Awards 2019 y puede interpretar todos sus temas ya que son suyas, solo que ella malinterpretó las cosas.

Scooter Braun y Scott Borchetta dejaron en claro que han invitado a la artista a tener una conversación cara a cara pero se ha rehusado varias veces. El comunicado de los empresarios dice lo siguiente:

Taylor Swift

“Como socio de Taylor Swift durante más de una década, nos sorprendió ver sus declaraciones de Tumblr ayer basadas en información falsa. En ningún momento dijimos que Taylor no podía actuar en los AMAs 2019 o bloquear su especial de Netflix. De hecho, no tenemos el derecho de evitar que actúe en vivo en ningún lado. Taylor, la narrativa que has creado no existe. Todo lo que pedimos es tener una conversación directa y honesta. Cuando eso suceda, verás que no hay nada más que respeto, amabilidad y apoyo esperándote en el otro lado. Hasta la fecha, ninguna de las invitaciones para hablar con nosotros y trabajar a través de esto a sido aceptada”.

Sin embargo, a pesar de que este mensaje ha sido enviado a Taylor Swift, no ha recibido respuesta alguna.