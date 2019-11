Pamela Franco llama “doble cara” a Isabel Acevedo por salir con hija de Domínguez

Isabel Acevedo mantiene una cordial relación con los familiares de Christian Domínguez, en especial con la hija del cumbiambero y líder de la Orquesta Internacional. La bailarina estuvo presente en el último cumpleaños de la heredera de su ex, cuya salida le generó más de una crítica.

En una reciente entrevista, Pamela Franco aprovechó el espacio que le dieron para arremeter contra la popular ‘Chabelita’ y la tildó de “doble cara”, porque supuestamente la bailarina se habría negado a devolverle las camionetas al ex chico reality.

Isabel Acevedo y Pamela Franco. (Foto: Instagram)

“A manera personal, me parece que no viene al caso y más si se están dando cosas que ya todo el mundo sabe, no solamente por el término de la relación, sino por el tema material. Me parece doble cara, o sea, ¿le hago esto al papá de la niña a la que voy a darle un abrazo o decirle que la quiero?”, manifestó la integrante de Alma Bella.

En esa misma línea, la nueva saliente de Christian Domínguez señaló qué es lo que haría si estuviera en la posición de Isabel Acevedo.

Christian Domínguez y Pamela Franco se encuentran en salidas para conocerse mejor. (Foto: captura)

“Así no hubiera ese problema, yo ya no me acercaría a la niña, por respeto”, acotó. En otro momento, al ser consultada si considera que ‘Chabelita’ es un “lobo disfrazado de oveja”, la cantante respondió lo siguiente: “No la conozco, no podría hablar a ciencia cierta. Puedo hablar por lo que deja ver ella con sus acciones y da mucho que desear”.

Se conoce que Pamela Franco y el líder de la Orquesta Internacional se encuentran saliendo para conocerse más, pero aún no han oficializada una relación amorosa.