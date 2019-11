Karen Schwarz revela que está embarazada por segunda vez [FOTOS]

Karen Schwarz anunció que está embarazada por segunda vez. A través de Instagram, la conductora de “Mujeres al mando” dio a conocer la noticia a todos sus seguidores y círculo cercano que manera en la red social.

“Lo soñé y no puedo creer que se esté cumpliendo. Mientras escribo estas líneas solo se me hacen agüita los ojos de la emoción. ¡Seré mamá por segunda vez! Guardar este secreto no fue fácil, pero había que esperar. Ezio y yo no nos equivocamos al contarle a algunas personas esta linda noticia, personas que nos acompañaron en estos meses guardando el secreto con amor”, se lee parte del mensaje que escribió la compañera de Jazmín Pinedo.

“¡Gracias! Ahora es turno de ustedes, los que me acompañan en mi día a día con su linda energía. Ahora tengo a mis 3 amores. Te amo Ezio Oliva. ¡Gracias Diosito!”, agregó Karen Schwarz.

En poco minutos, la publicación de la exreina de belleza superó los 100 mil “Me gusta”. Además, los usuarios de Instagram y admiradores de la figura de Latina no tardaron en pronunciarse sobre lo que vienen viviendo la presentadora de TV.

Mensaje de Daniela Darcourt. (Foto: Instagram)

Una de las primeras en pronunciarse fue Daniela Darcourt, quien dejó el siguiente mensaje: “Y que secretito (...) Felicidades mi hermosa Karen Schwarz. Tú, Ezio y Antonia se merecen el mundo. Bendiciones y más amor para ustedes siempre”.

“Te mereces lo mejor, guapa”, “Felicidades a tu familia”, “Una bendición de Dios”, “Tú, Ezio y tu pequeña se merecen lo mejor de esta vida”, “!Felicidades! Qué emoción saber que esperas un nuevo ser en tu vientre”, se leen algunos textos que le dejaron a Karen Schwarz en Instagram.