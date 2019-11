Angye Zapata sobre Josimar: “Sigue enviando mensajes diciendo que me ama”

El salsero Josimar en el ojo de la tormenta por las declaraciones de Angye Zapata. La exbailarina se presentó en el programa de “Magaly tv, la firme” y realizó comprometedoras revelaciones.

Como se recuerda, la joven de 18 años fue vinculada con el cantante de salsa tras anunciar el fin de su relación con Gianella Ydoña, popularmente conocida como “La protagonista”.

Angye Zapata reveló a Magaly Medina que el salsero Josimar todavía sigue escribiéndole mensajes de texto a ella y sus amigos.

“Yo me enteré que ellos cumples meses cada cinco y un cuatro a mí me decía que me amaba”, empezó diciendo la bailarina.

“Igual sigue mandando mensajes diciendo que me ama”, agregó Angye Zapata sobre los supuestos textos que recibe de Josimar.

Magaly Medina le consultó a la bailarina si es que volvería a tener una relación con el salsero y su respuesta fue negativa. “No regresaría”, dijo.

Respecto a la canción “Déjala” que interpretó en una de sus historias de Instagram y luego de que se hiciera pública la nueva relación de Josimar, la joven negó que le haya dedicado ese tema, pero sí dijo que le cantaría “Me liberé” de El gran combo.

En otro momento, Angye Zapata lanzó una fuerte indirecta a Josimar con respecto a cómo termino su relación y cómo inició su romance con María Fe Saldaña.

“No termina de soltar una soga y ya había agarrado otra”, acotó.

Finalmente, Angye Zapata dijo que “pese a todo” le desea lo mejor al salsero Josimar y tomó con humor los presuntos mensajes que estaría recibiendo.